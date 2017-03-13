Ла-Пас, 14 марта, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил сегодня, что требование его страны к Чили о возвращении суверенного доступа к Тихому океану представляет собой восстановление справедливости. 21 марта министр иностранных дел Боливии Фернандо Гуанакуни и министр юстиции и прозрачности Боливии Эктор Арсе будут сопровождать национальную команду юристов, которая представит официальное письменное пояснение боливийской стороны в Международном суде в Гааге, сообщает Prensa Latina. Далее до 21 сентября официальный Сантьяго должен представить ответ на данное пояснение. После чего Международный суд определит сроки устных слушаний по «морскому» спору, по завершении которых огласит решение.

(сс) Israel_soliz Офицеры ВМФ Боливии

Эво Моралес также заявил, что после получения ответа по «морскому спору» Боливия начнет в Международном суде в Гааге процесс по принадлежности реки Силала. Напомним, что в мае 2016 года Чили обратилась с иском в Международный суд в Гааге, в котором отвергла претензии Боливии на реку Силала. И потребовала признать право использования ее вод как международной реки. «Мы считаем, что наука на нашей стороне», уверен глава МИД Чили Эральдо Муньос, комментирует EFE.

Однако, власти Боливии уверены, что истоки Силалы находятся в боливийском департаменте Потоси, откуда через искусственные каналы отводятся на соседнюю территорию. В апреле 2009 года оба правительства достигли предварительного соглашения, согласно которому Чили обязалась платить за использование 50 процентов воды из реки Силала. Но соглашение не было выполнено. А в 2010 году отменено, когда Чили приняла решение приостановить переговоры с Боливией по спорным вопросам, комментирует Prensa Latina.