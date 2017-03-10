Сантьяго, 14 марта, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Мишель Бачелет, накануне президентских выборов, которые состоятся 19 ноября 2017 года, подводит итоги своего правления. Она уверена, что ее администрация в целом выполнила намеченную программу, но «многое все еще предстоит сделать», сообщает Estrategia.

Agência Brasil Вероника Мишель Бачелет Херия

Согласно исследованию фонда Ciudadano Inteligente, правительство Мишель Бачелет выполнило 48% обещаний, в то время как за аналогичный период ее предшественник, Себастьян Пиньера только 38%. передает радио Futuro.

Мишель Бачелет подчеркнула, что ее правительство преуспело в образовательной, налоговой реформах и в политике здравоохранения, а также в социальной сфере. Много сделано для и для признания прав меньшинств. А также, в сфере борьбы с коррупцией.

Три года назад Бачелет начала свой второй срок с амбициозной программой реформ. Среди них можно отметить: предоставление бесплатного высшего образования, новый налоговый режим, закон об однополых гражданских союзах в Чили. Президент Чили отметила, что в течение этих 36 месяцев, «сотни тысяч чилийских семей» воспользовались преимуществами различных реформ. К примеру, таких как повышение пенсий на 10%.

Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что чилийские семьи «могут с большей надеждой смотреть в завтрашний день. И. хотя мы понимаем, что многое необходимо сделать, но настроены оптимистично», комментирует La Razón.

Также, Бачелет отметила, что целью ее администрации было следование устойчивому развитию в повышении защиты и возможностей для граждан, комментирует BioBioChile.