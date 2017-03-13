Пекин, 14 марта, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Всего 5210 предложений был сделано за завершившуюся ежегодную сессию высшего консультационного органа Китая, сообщает 13 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные данные.

Cntv.ru Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета

В Китае в понедельник, 13 марта, завершилась пятая сессия Народного политического консультативного совета КНР 12-го созыва. Согласно докладу властей, среди 5210 предложений советников 4156 были формализованы после их рассмотрения.

Из общего числа предложений 34,72% касались эконмических вопросов и лишь 11,67% — политических. Предложения по социальным и экологическим вопросам составили 35,49% и 10,13% соответственно, передает агентство.

Свои инициативы выдвинули 1945 политических советников, что составляет 88,51% от общего числа делегатов съезда.

Напомним, что с 3 по 13 марта в столице Китая — городе Пекина прошла ежегодная сессия Народного политического консультативного совета КНР 12-го созыва параллельно с ежегодной сессией Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. Эти два мероприятия являются центральными мероприятиями общественно-политической жизни страны, знаменующие начало нового политического года.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, на итоговой сессии Народного политического консультативного совета Китая 12-го созыва был принят ряд кадровых решений, в том числе и избрание главного министра администрации Гонконга Ляна Чжэньина на пост заместителя председателя совета. Ранее стало известно, что политик отказался от переизбрания на занимаемый им ранее пост главы Гонконга.