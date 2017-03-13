Советники КНР сделали более пяти тысяч предложений на ежегодной сессии
Пекин, 14 марта, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Всего 5210 предложений был сделано за завершившуюся ежегодную сессию высшего консультационного органа Китая, сообщает 13 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные данные.
В Китае в понедельник, 13 марта, завершилась пятая сессия Народного политического консультативного совета КНР 12-го созыва. Согласно докладу властей, среди 5210 предложений советников 4156 были формализованы после их рассмотрения.
Из общего числа предложений 34,72% касались эконмических вопросов и лишь 11,67% — политических. Предложения по социальным и экологическим вопросам составили 35,49% и 10,13% соответственно, передает агентство.
Свои инициативы выдвинули 1945 политических советников, что составляет 88,51% от общего числа делегатов съезда.
Напомним, что с 3 по 13 марта в столице Китая — городе Пекина прошла ежегодная сессия Народного политического консультативного совета КНР 12-го созыва параллельно с ежегодной сессией Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. Эти два мероприятия являются центральными мероприятиями общественно-политической жизни страны, знаменующие начало нового политического года.
Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, на итоговой сессии Народного политического консультативного совета Китая 12-го созыва был принят ряд кадровых решений, в том числе и избрание главного министра администрации Гонконга Ляна Чжэньина на пост заместителя председателя совета. Ранее стало известно, что политик отказался от переизбрания на занимаемый им ранее пост главы Гонконга.