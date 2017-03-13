Лондон, 14 марта, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании не приняла поправку в законопроект о Brexit, «гарантирующий» права граждан Евросоюза после выхода страны из блока, передает Associated Press.

Petr Kratochvil Брексит

Поправка, предложенная палатой лордов, была отклонена 335 голосами против 287. Также 331 голосом против 286 было отклонено требование провести «содержательное голосование» по окончательной сделке между Великобританией и другими 27 странами ЕС.

Сообщается, что принятие поправок не состоялось, несмотря на позицию правительства Терезы Мэй, надеявшегося «как можно быстрее» принять окончательную версию законопроекта и приступить к конкретным переговорам по Brexit в Брюсселе.

Кроме того, министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис перед началом голосования отметил, что поправки в целом являются позитивными и направлены на защиту прав 3 млн граждан ЕС после Brexit, а также 1 млн британцев, проживающих в странах ЕС.

«Мы должны безотлагательно принять этот простой законопроект, — заявил Дэвис перед голосованием, — чтобы премьер-министр смог приступить к переговорам. Мы можем обеспечить быстрое соглашение, которое защитит статус граждан Европейского союза в Великобритании, а также граждан Великобритании, проживающих в ЕС».

Тем не менее противоречия по Brexit между палатой общин и палатой лордов, предложившей законопроект, слишком велики: нижняя палата парламента не согласна ни на какое «смягчение» законопроекта, верхняя все время «саботирует» его окончательное принятие.

Как сообщало ИА REGNUM, глава британского правительства Тереза Мэй намерена до конца марта текущего года дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода страны из Европейского союза, и приступить к конкретным переговорам с лидерами ЕС. Процесс переговоров по Brexit может занять до двух лет.

Однако законопроект о Brexit, принятие которого позволит Мэй обратиться в Брюссель для назначения конкретной даты переговоров, так и не был окончательно одобрен парламентом. Так, рассматриваемая поправка о «правах граждан ЕС» была внесена палатой лордов 1 марта, когда законопроект уже мог быть принят окончательно.

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