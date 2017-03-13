«Челси» одержал минимальную победу в матче 1/4 финала Кубка Англии
Лондон, 14 марта, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 13 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».
В дебюте второго тайма опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте открыл счет в матче ударом в ближний угол из-за пределов штрафной площади — 1:0. Асситом отметился бразилец Виллиан.
Статистика матча («Челси"/"Манчестер Юнайтед»)
Удары 18/4
Удары в створ 4/1
Владение 73%/27%
Фолы 7/12
Поздравляем «Челси» с выходом в ½ финала Кубка Англии, где они встретятся с «Тоттенхэмом».
Составы на матч:
«Челси»: Куртуа, Луис, Кэхилл, Аспииликуэта, Алонсо, Виллиан, Мозес, Канте, Азар, Матич, Коста.
«МЮ»: Де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Джонс, Рохо, Валенсия, Мхитарян, Янг, Эррера, Погба, Рэшфорд.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Предупреждения: Эррера — 20, Янг — 79, Коста — 87.
Удаления: Эррера — 35.
Голы: Канте 51 — 1:0.