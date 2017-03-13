Лондон, 14 марта, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 13 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».

Chelsea-fc.ru Игроки «Челси»

В дебюте второго тайма опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте открыл счет в матче ударом в ближний угол из-за пределов штрафной площади — 1:0. Асситом отметился бразилец Виллиан.

Статистика матча («Челси"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 18/4

Удары в створ 4/1

Владение 73%/27%

Фолы 7/12

Поздравляем «Челси» с выходом в ½ финала Кубка Англии, где они встретятся с «Тоттенхэмом».

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Луис, Кэхилл, Аспииликуэта, Алонсо, Виллиан, Мозес, Канте, Азар, Матич, Коста.

«МЮ»: Де Хеа, Смоллинг, Дармиан, Джонс, Рохо, Валенсия, Мхитарян, Янг, Эррера, Погба, Рэшфорд.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Эррера — 20, Янг — 79, Коста — 87.

Удаления: Эррера — 35.

Голы: Канте 51 — 1:0.