Ленинградская область, 14 марта, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В городе Приозерск Ленинградской области водитель внедорожника преследовал и сбил ребенка, «прицелившегося» в автомобиль из игрушечного автомата. После этого мужчина поставил ребенка на колени и дожидался полицейских, которые задержали не взрослого мужчину, а пострадавшего мальчика. Этот инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения, запись попала в СМИ. Следственное управление СКР по Ленинградской области ведет проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

ariesa66 Ребенок с игрушечным автоматом

На видеозаписи, показанной телеканалом «Лайф», видно, как двое детей младшего школьного возраста играли на улице с игрушечным автоматом, который явно не воспринимается как настоящее оружие. Водитель проезжавшего мимо внедорожника, в направлении которого была направлена игрушка, развернулся и погнался за старшим из мальчишек. Через пару секунд он сбил ребенка, вытолкнув его на проезжую часть, затем поставил мальчика на колени перед своим автомобилем на подтаявший лёд и с кем-то общался по телефону. На коленях ребенок простоял несколько минут, пока на место не прибыла машина полиции. На этом запись обрывается.

«Полицейские, прибыв на место происшествия, осмотрели автомобиль заявителя, усадили мужчину и подростка в патрульную машину, где было составлено заявление. После этого водитель джипа пересел в свой автомобиль и спокойно уехал, ребёнок с автоматом отправился с полицейскими», — сообщает «Лайф». После того, как мальчика вернули родителям, медики диагностировали у него ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.

Как уточнили в СУ СКР по Ленобласти, инцидент с ребенком в Приозерске произошел 9 марта 2017 года. «Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы о происшествии были истребованы СКР из органов полиции для проведения процессуальной проверки. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данным СМИ, за рулем внедорожника находился 53-летний местный предприниматель.