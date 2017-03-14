В Ленобласти водитель сбил игравшего ребенка и поставил его на колени
Ленинградская область, 14 марта, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В городе Приозерск Ленинградской области водитель внедорожника преследовал и сбил ребенка, «прицелившегося» в автомобиль из игрушечного автомата. После этого мужчина поставил ребенка на колени и дожидался полицейских, которые задержали не взрослого мужчину, а пострадавшего мальчика. Этот инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения, запись попала в СМИ. Следственное управление СКР по Ленинградской области ведет проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.
На видеозаписи, показанной телеканалом «Лайф», видно, как двое детей младшего школьного возраста играли на улице с игрушечным автоматом, который явно не воспринимается как настоящее оружие. Водитель проезжавшего мимо внедорожника, в направлении которого была направлена игрушка, развернулся и погнался за старшим из мальчишек. Через пару секунд он сбил ребенка, вытолкнув его на проезжую часть, затем поставил мальчика на колени перед своим автомобилем на подтаявший лёд и с кем-то общался по телефону. На коленях ребенок простоял несколько минут, пока на место не прибыла машина полиции. На этом запись обрывается.
«Полицейские, прибыв на место происшествия, осмотрели автомобиль заявителя, усадили мужчину и подростка в патрульную машину, где было составлено заявление. После этого водитель джипа пересел в свой автомобиль и спокойно уехал, ребёнок с автоматом отправился с полицейскими», — сообщает «Лайф». После того, как мальчика вернули родителям, медики диагностировали у него ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.
Как уточнили в СУ СКР по Ленобласти, инцидент с ребенком в Приозерске произошел 9 марта 2017 года. «Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие», — говорится в сообщении ведомства.
Материалы о происшествии были истребованы СКР из органов полиции для проведения процессуальной проверки. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
По данным СМИ, за рулем внедорожника находился 53-летний местный предприниматель.