Нью-Дели, 13 марта, 2017, 23:56 — ИА Регнум. В Индии ожидается сокращение спроса на рынке труда во втором квартале текущего года по сравнению с прошлым годом, согласно исследованию организации ManpowerGroup, 14 марта сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Утро

Причины падения спроса на рынке труда вызваны ростом автоматизации производства и неопределенными перспективами глобального бизнеса.

Только 19% из 4 тыс. 389 индийских работодателей планируют увеличить штат своих сотрудников, согласно данным ManpowerGroup. 1% работодателей планирует сокращение персонала, а 68% заявили, что численность сотрудников не изменится.

Напомним, в течение последних пяти кварталов подряд уровень занятости населения Индии снижался, согласно результатам исследования ManpowerGroup. В исследовании принимали участие 43 страны мира.

Только в трех странах мира, включая Тайвань, Японию и Словению, спрос на рынке труда во втором квартале 2017 года будет выше, чем в Индии.