Вашингтон, 13 марта, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая США, делает все возможное, чтобы предотвратить потери среди мирного населения иракского Мосула от авиаударов по террористам, заявил на брифинге исполняющий обязанности представителя Госдепартамента Марк Тонер.

US Department of State Марк Тонер

По его словам, обмен информацией с иракскими военными при планировании авиаударов позволяет наносить их максимально точно.

По мнению Тонера, у коалиции качественная разведка, позволяющая предотвратить жертвы среди мирных людей.

«Если мы получаем информацию, что рядом находятся мирные граждане, мы не совершаем атаку», — подчеркнул Марк Тонер.

Напомним, ранее командование военной группировки США на Ближнем Востоке подтвердило гибель не менее 188 мирных жителей Ирака и Сирии от авиаударов коалиции по террористам.