Москва, 14 марта, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) Евгений Гинер лишился пальца на правой руке в результате инцидента с собакой. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Life.

Dynamo.kiev.ua Евгений Гинер

Сообщается, что несчастный случай произошел в тот момент, когда Гинер гулял со своей собакой. Поводок случайно перекрутился вокруг пальцев, а пес его резко дернул. В итоге средний палец на правой руке был сломан.

Травма оказалась серьезной и палец пришлось ампутировать.

СМИ узнали об этом после того, как появилась фотография Гинера с травмированной рукой. Президент ЦСКА был сфотографирован в момент подписания контракта Внешэкономбанком.

Директор по связам с общественностью футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксенов отказался комментировать информацию об ампутации.