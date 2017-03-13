Уфа, 13 марта, 2017, 23:24 — ИА Регнум.



ИА REGNUM СМИ Башкирии

Детсад подорожал

Ряд СМИ 6 марта сообщил, что правительством РБ утверждён максимальный размер родительской платы в детских садах на 2017 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации Башкирии. Плата в городах и районах варьируется от 1 тыс. 70 рублей до 2 тыс. 646 рублей. По республике дешевле всего водить ребёнка в детский сад в Зилаирском районе — 1 тыс.70 рублей, а дороже всего в Уфе и Уфимском районе — 2 тыс. 646 рублей. Всего планку в 2 тыс. рублей в месяц перешли, помимо столицы, пять городов и столько же районов. До этого для всех многодетных родителей, имеющим трёх и более детей, предусматривалась льгота при оплате в детсадах: 50% от стоимости родительской платы. С 1 января 2017 года эту льготу упразднили. Теперь для того, чтобы получить льготу, многодетная семья должна иметь статус малоимущей. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах в этом году в Уфе составляет 126 рублей в день на одного ребенка. В прошлом году родители платили 115 рублей в день.

За сугробы — под суд

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Октябрьский районный суд Уфы сегодня удовлетворил иск юриста Айдара Мулланурова к администрации города, признав ее бездействовавшей этой зимой, в частности, в новогодние каникулы, когда городские улицы не очищались от снега. На заседании был допрошен замглавы администрации Салават Хусаинов, курирующий работу коммунальных служб. Он признал, что отдельные нарушения в работе городских служб были. Но объяснил неочищенные улицы в частном секторе, например, тем, что жители сами сбрасывали со дворов снег на дороги, а организации якобы выгребали со своих территорий снег на проезжую часть. В суде также были заслушаны результаты осмотра городских улиц, проведенного по требованию истца в сопровождении сотрудника ГИБДД. «Несмотря на то, что в целом в протоколах были отражены не все выявленные в ходе осмотра нарушения, в них было зафиксировано сужение проезжей части и несоответствие осмотренных дорог требованиям ГОСТа», — отметил господин Муллануров. Он заявил, что удовлетворен решением суда, так как оно позволяет применять аналогичную практику в защиту интересов горожан в будущем. В администрации Уфы заявили, что намерены обжаловать решение Октябрьского районного суда, признавшего ее бездействие этой зимой при уборке городских дорог.

Прибыльные сливки

«Business FM Уфа» 6 марта выясняло, насколько рентабельно создавать бизнес в селе. По словам руководителя проектного офиса «Центр делового сопровождения РБ» Рената Мамаева, сельское предпринимательство гораздо выгоднее городского. Прежде всего, это частное предпринимательство в торговле, производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Чтобы зарабатывать 1 млн рублей в год, в городе нужно вложить около 10−15 млн рублей, а на селе достаточно вложить 1,5 млн, при этом срок окупаемости этих проектов лежит в промежутке 2−4 года. Самые перспективные направления: оказание услуг по ремонту техники, первичная переработка молочного сырья — это пастеризация и сливкоотделение — тоже укладываются в 500 тыс. рублей, это наиболее проверенный вид деятельности.

300 тыс. за первенца — для очередников на жильё

7 марта UfaTime сообщило, что власти Башкирии определились, кто из жителей республики получит по 300 тыс. рублей за первенца. Данный вид поддержки будет распространён на семьи, которые стоят в очереди на льготное жильё. «Думаю, что такие молодые семьи, стоящие в очереди, смогут получать до 300 тыс. рублей. Не все, кто рожает первого ребёнка, получат эту помощь, а только те, кто стоит в очереди, у кого сложная, просто отчаянная житейская ситуация», — пояснил глава республики Рустэм Хамитов. Таких семей в Башкирии власти насчитали около двух тысяч. Как подчеркнул Хамитов, если удастся помочь купить жильё или смягчить условия ипотеки хотя бы двум тысячам семей, это будет «уже хорошо». «Сейчас идут формальные согласования с Министерством финансов Российской Федерации. Речь сейчас идёт об оптимизации, о снижении такой социальной поддержки. Но мы сознательно, зная, что ситуация с демографией ухудшается, решили поддержать этот пусть пока небольшой, но достаточно значимый слой молодых людей, которые стоят в очереди на жильё, которым просто жить негде», — сообщил глава Башкирии.

Неделимые маршруты

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Управление транспорта и связи администрации Уфы аннулировало конкурс на распределение 17 городских маршрутов. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте мэрии. Из документа следует, что данное решение принято во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Башкирии от 27 февраля, которое признало обоснованной жалобу Ассоциации пассажирских перевозчиков республики. Конкурс был объявлен в конце сентября прошлого года. Всего на торги было выставлено 17 маршрутов. Контракт с победителями должны были заключить на пять лет. Изначально подвести итоги конкурса планировалось 5 декабря прошлого года. Но провести его помешали многочисленные обращения в ФАС индивидуальных предпринимателей с жалобами на конкурсную документацию. Всего осуществлять перевозки по 17 маршрутам захотели 23 перевозчика, которые подали заявки на участие в конкурсе. Мэрия пытается провести торги с лета прошлого года. Тогда на торги выставлялось 86 городских маршрутов. Однако Управление антимонопольной службы по Башкирии обязало мэрию отменить конкурс на 28 из этих маршрутов.

Сколько вас, дольщики?

Ряд СМИ 7 марта отметил, что сегодня на территории республики 173 застройщика строят с привлечением средств участников долевого строительства. В стадии строительства находится 172 многоквартирных дома общей площадью 2,7 млн кв. м, что составляет более 76% всего возводимого жилья в Башкирии. В рамках своих полномочий Госстрой республики проводит проверки в отношении застройщиков, нарушающих законодательство в области долевого строительства. Так, в 2016 году провели 20 проверок, привлекли к административной ответственности 30 человек. На сегодняшний день в республике остается три объекта, включенных в сводный перечень проблемных объектов в 2015—2016 годах. В реестр пострадавших включены 342 гражданина. Но это официальная часть, имеется список из 23 объектов с количеством дольщиков свыше 3 тыс. граждан, которые имеют риск попасть в первый список. С 1 января действуют изменения 214-го федерального закона, которые повысят защиту прав участников долевого строительства. Также установлены требования к размеру уставного капитала застройщика, его финансовому состоянию, порядок выдачи Госстроем заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям ФЗ-214 перед началом привлечения средств граждан. Стоить отметить, компенсационный фонд в сфере долевого строительства, средства из которого будут направляться на завершение строительства объектов либо на выплаты пострадавшим гражданам, должен был начать работу с 1 января, однако запустят его только летом.

«Квадрат» первички за год подорожал на 2,5%

8 марта ИА «Башинформ» продолжило тему строительства жилья, сообщив, что в республике по итогам 2016 года средний квадратный метр новостроек подорожал на 2,5% и стоит 55 тыс. 677 рублей. Средняя цена «квадрата» по стране составила 59 тыс. 385 рублей, динамика за год — минус 2,3% Лидерами по дороговизне традиционно стали Москва (почти 206 тыс. рублей, минус 8,4%) и Санкт-Петербург (103,8 тыс. рублей, плюс 2,2%). Далее — Крым (85,5 тыс. рублей, минус 4,5%) и Московская область (82,9 тыс. рублей, плюс 6,7%). Список регионов с самыми низкими ценами «квадрата» также устоявшийся: Дагестан (23 тыс. рублей, минус 5,5%), Алтай (28 тыс. рублей, минус 7,7%) и Хакасия (28,7 тыс. рублей, минус 8,5%). Как пояснили эксперты, динамика цен на новостройки зависит от экономической привлекательности региона и объемов строящегося жилья. Когда на рынке появляется большое количество новостроек, их цена может существенно снизиться. В регионах, где рынок оказался «перегрет» и спрос на жилье упал (как, например, в Крыму), соответственно, падает и его цена.

Проблемы республиканской медицины

«Уфа-пресс» в этот день сделала вывод, что «где врачи сменились, там резко улучшились результаты работы». На коллегии Минздрава глава республики Рустэм Хамитов упрекнул руководителей медучреждений в том, что многие из них «почивают на лаврах». «Пахать нужно, а не просто довольствоваться тем, что занимаете это кресло», — посоветовал глава региона. Он отметил, что власти получают множество жалоб от населения на работу медучреждений: трудности с записью к врачу, очереди в регистратуру, нехватку узких специалистов и некомпетентность врачей и пр. В числе системных проблем отрасли глава республики перечислил дефицит кадров, простой дорогостоящего оборудования, нарушения в сфере закупок.

Есть качественное отечественное оборудование, но наши клиники его игнорируют, — пояснил Хамитов. В республике были представлены крупные российские объединения, но наше здравоохранение продолжает покупать иностранное оборудование. Есть отечественные разработки для лечения туберкулеза, гемофилии, ССЗ, онкологических, рассеянного склероза и др., но договоры на поставку с этими компаниями не заключены. При том, что уже в будущем году все медучреждения республики за исключением ФАПов должны быть полностью информатизированы, пока работа далека от полного завершения. Медленно внедряются возможности современной телемедицины. Глава республики напомнил руководителям медучреждений об ответственности за результаты работы, а также призвал их содействовать в оптимизации отрасли. Пока же, по его словам, нередко приходится сталкиваться с инерцией, сопротивлением новациям и реформам.

По данным вице-премьера Салавата Сагитова, за минувший год в медучреждениях республики сменилось 15 главврачей. Где они сменились, особенно в муниципалитетах, резко улучшились результаты работы.

Общество инвалидов выселят?

Ряд СМИ 8 марта сообщил, что накануне перед зданием Арбитражного суда РБ и Администрации города Уфы прошли одиночные пикеты Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Инвалиды Башкирии считают, что городские власти нарушают их права. Идет судебная тяжба между Управлением земельных и имущественных отношений мэрии Уфы и Башкирской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов. Дело в том, что с 2013 года УЗИО отменило федеральную льготу по налогу, которым облагается организация инвалидов, расположенная по улице Менделеева, и арендная ставка на землю под зданием с того момента составляет 2,7 млн рублей в год. Если раньше эта сумма возмещалась за счет льготы, то сейчас у организации скопилось 11,5 млн рублей долга перед городом за аренду. Осенью 2016 года мэрия подала на общество инвалидов в суд, а те подали встречный иск о том, что отказ в установлении льготы является неправомерным. Если выиграет дело Управление, то обществу инвалидов придется покинуть свое помещение, в котором, кстати, размещен швейный цех общества, где трудятся около 60 инвалидов. Потеряв здание, они останутся без работы. Между тем заработанные ими деньги идут и на содержание всего общества.

Налог на прибыль: ставку снизят

9 марта ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии ставка по налогу на прибыль организаций для инвесторов может быть снижена до 12,5%. Льготы будут действовать три года. Соответствующие поправки в региональное законодательство рассмотрели депутаты Госсобрания РБ на заседании Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. Установление максимального размера льготы направлено на сохранение объемов преференций по налогу на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений.

ГУПы — в АО

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии в течение этого года все сельскохозяйственные государственные предприятия (ГУП) планируют перевести в акционерные общества. «Правовая форма ГУПов сегодня неэффективна. С прошлого года и в этом году мы инициируем акционирование ГУПов «Алексеевский», «Рощинский», МТС «Центральная» и «Зауралье», «Башплодородие». «Единственный ГУП, который мы не будем акционировать — «Племптицезавод Благоварский», потому что это селекционный центр», — считает министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. При этом господин Фазрахманов подчеркнул, что акционирование — это еще не приватизация. После того как будет принято решение об акционировании, проведут инвентаризацию всего имущества, а затем независимую оценку рыночной стоимости этого имущества. Фазрахманов отметил, что у ГУПов можно вывести имущество, а оцененное имущество АО — невозможно. Если посмотреть финансовые данные по многим таким предприятиям, то окажется, что они — в предбанкротном состоянии. Задача министерства — ввести антикризисные меры и вывести предприятия на прибыльный уровень, отметил министр.

ОСАГО: лучше, чем вчера

Газета «Республика Башкортостан» 9 марта отметила, что Башкирия улучшила свои позиции в ситуации с ОСАГО. В прошлом году году Башкирию включили в число регионов, где Центробанк признал ситуацию с ОСАГО наиболее проблемной. Республика вошла в список регионов, в которых начал действовать режим «единого агента» ОСАГО, оператором выступил Российский союз автостраховщиков. Как отмечает представитель оператора Игорь Юргенс, по итогам шести, девяти и двенадцати месяцев 2016 года, Башкортостан стабильно улучшал свое положение, перемещаясь с пятого на восьмое и — по итогам года — на десятое место. Это лучший прогресс среди регионов. По данным оператора, по частоте страховых случаев регион занимает 66-е место по России, размер средней выплаты — 80,4 тыс. рублей, что почти на 10 тыс. больше среднероссийской выплаты, а количество судебных выплат превышает количество несудебных на четверть. Количество договоров ОСАГО увеличилось на 15%, объем выплат по ним — также на 15%. В среднем по России прирост договоров ОСАГО был почти вдвое меньшим.

Медовые битвы за бренд

10 марта «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что право наклеивать этикетку «Башкирский мед» получат несколько производителей. У наименования «Башкирский мед» появился второй правообладатель — одноименное уфимское ООО, аффилированное с крупным производителем меда — компанией «Башкирские пасеки» Сергея Мулюкова. Предприятие зарегистрировало в Роспатенте право на использование маркировки в отношении места происхождения товара. Им также до 2024 года обладает госучреждение Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (НИЦ). Центр известен тем, что через суды запрещал использовать маркировку другим производителям меда, в том числе башкирским. Господин Мулюков заявляет, что намерен открыть к ней коллективный доступ. По данным ТАСС, в Башкирии в прошлом году было произведено 11 тыс. тонн валового меда, в том числе 5,4 тыс. тонн товарного. Эксперты отмечают, что следующим этапом может стать борьба за регистрацию исключительных прав на сам товарный знак «Башкирский мед». «Свидетельства на исключительные права на наименование места происхождения товара и товарный знак — это не одно и то же, — отмечает патентный поверенный Гузель Шангараева.— Теперь, располагая свидетельством НМПТ «Башкирский мед», оба предприятия теоретически могут претендовать и на получение товарного знака такого наименования».

Дави МУПы! Долой ГУПы!

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Башкирии будет создана «Региональная коммунальная компания». Об этом рассказал министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Евгений Гурьев на коллегии своего ведомства. Компания будет на 100% принадлежать республике. «Планируется передача компании по концессионным соглашениям объектов коммунальной инфраструктуры, управляемых неэффективными организациями, имеющими значительный объем кредиторской задолженности и неустойчивое финансовое состояние», — рассказал министр. Премьер-министр Рустэм Марданов, выступая следом, отметил, что для неэффективных МУПов, особенно в сфере ЖКХ, были разработаны дорожные карты по финансовому оздоровлению и выходу на безубыточность. «Но далеко не все их выполняют. Эти предприятия генерируют убытки, и, чтобы не оставлять жителей без коммунальных услуг, нам приходилось выделять дополнительные средства из бюджета. Такие ситуации были в Янауле, Дуване, — рассказал он. — Если мы видим, что силами самой организации и муниципалитета поправить ситуацию невозможно, унитарное предприятие жилищно-коммунального комплекса будет передано «Республиканской коммунальной компании». С 2016 года Минземимущество РБ уже участвует в управлении теми ГУПами, где на протяжении двух кварталов ситуация ухудшается, растут убытки. В частности, министерство согласовывает все крупные сделки. В целом, по словам Рустэма Марданова, в 2017 году должна быть ярко выражена тенденция сокращения числа МУПов и ГУПов.

Госдолг — хорошо или плохо?

«Уфа-пресс» 10 марта сообщило, что согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», республика на 14-м месте с долгом 23,6 млрд рублей по состоянию на 1 января этого года. Эксперты отмечают, что он уменьшился почти на 4%. В контексте обсуждаемого рейтинга налицо высокий разброс в абсолютных и относительных размерах долгов регионов — от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 176% по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета в Республике Мордовия. Результат такого разброса зависит от множества факторов, но ключевой — это выбор долговой политики властями региона. В Башкирии размер долга составляет около 24 млрд рублей, это сопоставимо с 93 млрд в Татарстане, 67 млрд — Самарской области. Относительное значение долга также невелико, оно составляет 18,5%, при почти 50% в Татарстане и 55% в Самарской области. Часто низкий уровень долга и соответственно проводимая консервативно умеренная долговая политика были предметом критики республиканских властей экспертным сообществом, поскольку это ограничивало возможности региона для проведения активной инвестиционной экономической политики. Однако с другой стороны, в период экономического спада в стране и высокой неопределенности в экономике такая политика более чем оправдана. Республика сегодня имеет сбалансированный бюджет, причем как по доходам, так и по расходам, очевидно отсутствие долговой проблемы, то есть регион живет по средствам, в расчете на собственные силы и возможности.

Отношение госдолга республики на 1 января к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2016 году составило 18,5%, что на 3,8% меньше, чем в предыдущий период. Госдолг Башкирии сегодня не только не превышает критическую черту в 30%, но и уменьшился. Также республика продолжает улучшать администрирование и сокращать теневой сектор экономики за счёт эффективной деятельности налоговиков и применения новых подходов в администрировании доходов.

По 3 миллиона — начинающим фермерам

11 марта «Уфимские вести» сообщили, что в Башкирии начинающие фермеры получат до 3 млн рублей. Размер субсидии в рамках федеральной программы по развитию аграрного сектора с этого года повышен. По словам начинающих аграриев, власти республики оказывают хорошую поддержку, и в фермерском хозяйстве можно работать и зарабатывать. Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов пояснил, что программа «Начинающий фермер» привлекает в сельскую местность начинающих специалистов.

Неприятности вице-мэра Уфы

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Башкирии вчера не смог предъявить обвинение в налоговом преступлении первому замглавы администрации Уфы Александру Филиппову, курирующему земельные и имущественные отношения. Его адвокат Зульфия Акбашева не явилась на процедуру. Без защитника предъявление обвинения незаконно. Новое приглашение с аналогичной целью чиновнику, который в начале марта был госпитализирован в больницу, направлено на понедельник. Ранее Александр Филиппов дважды вызывался повесткой к следователю, но не приходил, сославшись один раз на болезнь своего адвоката, во второй раз на собственное недомогание. В СК с 2015 года расследуют уголовное дело №5 909 821 о неуплате подоходного налога в размере 3,7 млн рублей при совершении сделки по продаже уфимской компании «Автореал». Александр Филиппов владел этой компанией, арендовавшей участок на углу проспекта Юлаева и улицы 50 лет СССР, до 2011 года, еще до назначения в мэрию Уфы. Правоохранительные органы заинтересовались сделкой по заявлению конечного покупателя компании — владельца группы «Таганка» Андрея Смышляева. Он приобретал компанию с истекающим сроком аренды и, не успев подготовить проект застройки территории, потерял права на участок. Управление земельных ресурсов, которое на тот момент уже курировал Александр Филиппов, продлевать договор аренды отказалось.

По госпрограммам — негодное жилье

Ряд СМИ 11 марта сообщил, что Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре признал факты предоставления некачественного жилья по государственным программам. В государственный комитет по строительству и архитектуре республики систематически приходят жалобы от граждан на то, что им по государственным программам предоставляют некачественное жилье. Застройщики, выполняющие муниципальные контракты, сдают дома, зачастую не соответствующие даже простейшим санитарным нормам. При этом в конкурсной документации на приобретение жилых помещений прописаны все необходимые требования к объекту, а выявление несоответствия объекта возможно еще на стадии его приемки. Однако принимающие здания комиссии работают спустя рукава, нередко подписывают к сдаче явно непригодное жилье. Так, в прошлом году в реестр по вопросам качества жилых помещений при расселении граждан из ветхого жилья попали 40 объектов в 19 муниципальных образованиях. На 37 объектах к настоящему времени проблемы были устранены, по трем (в Белорецке, Ишимбае, Бирске) разработаны графики устранения замечаний.

Переплату — через прокуратуру

«Уфимские Заметки» 12 марта сообщили что в Уфе жители многоэтажного дома смогли добиться от управляющей компании возврата своих денег, переплаченных за отопление. Жильцы квартир в доме №84 на улице Российской обратились в надзорное ведомство с просьбой проверить законность начисления оплаты за подачу тепла в квартиры. По результатам проведённой проверки выяснилось, что в 2015 году УК необоснованно завысила тарифы на свои услуги. После произведённого перерасчёта жильцам было возвращено 111 тыс. рублей.

Заповедником больше

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в правительстве РБ подписано постановление об отнесении достопримечательного места «Земля Урал-Батыра» (Бурзянский район) к историко-культурным заповедникам. «Земля Урал-Батыра» — это территория вокруг знаменитой Каповой пещеры (Шульган-Таш). На ней сохранился уникальный нетронутый природный ландшафт. На территории развито самобытное традиционное хозяйство — коневодство, бортничество, охота. Здесь насчитывают 17 объектов археологического наследия, семь объектов природного (спелеологического) наследия, три особо охраняемых природных территории, пять населенных пунктов.

Возвращение автолавок: назад в будущее

Газета «Республика Башкортостан» 12 марта сообщила, что в начале марта состоялся первый выезд автолавки «Продукт Башкортостана». Она приняла участие в сельскохозяйственной ярмарке на одной из столичных торговых площадок. На прилавке автомагазина свою продукцию — выпечку, кондитерские изделия, салаты и напитки — представила кулинарная компания «Пышка», которая на протяжении многих лет является участником проекта «Продукт Башкортостана». Организаторы уверены, что автолавка расширит возможности продвижения товаров под брендом «Продукт Башкортостана» на территории республики и за её пределами.