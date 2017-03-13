Берлин, 14 марта, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Канцлер Ангела Меркель назвала заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, обвинившего её в укрывательстве террористов, полным абсурдом, сообщает AFP.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

О такой реакции канцлера Германии агентство сообщает, ссылаясь на официального представителя канцлера Германии Ангелы Меркель. Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган обвинил Ангелу Меркель в укрывательстве террористов на территории Германии.

Кроме того, турецкий президент обвинил Ангелу Меркель в том, что она встала на сторону Нидерландов в конфликте, развернувшемся после того, как голландские власти не впустили в страну самолет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сравнил поведение немецких властей с «действиями нацистов в прошлом».