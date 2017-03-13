Монреаль, Канада, 13 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Рид продолжает настаивать на том, что «факты», изложенные в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, являются достоверными. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает «Р-Спорт».

Indianexpress.com Ричард Макларен

«Достоверность фактов доклада Макларена сомнений не вызывает, доказательная база достаточно основательная. Информация открыта, и с ней могут ознакомиться все желающие», — сказал Рид.

Напомним, именно доклад комиссии Макларена стал основой для мощной атаки Запада на российский спорт, которая привела к дисквалификации большого числа российских спортсменов.

При этом с самого начала российская сторона и все вменяемые эксперты указывали, что в докладе Макларена нет никаких доказательств того, что российские спортсмены массово нарушают антидопинговые правила. Обе части доклада содержат лишь голословные утверждения, отсылки к заявлениям неблагонадежных лиц и слухи.

Тем не менее российский спорт понес существенный урон от этого доклада. Международные спортивные федерации стали дисквалифицировать российских спортсменов только на основании этого доклада, а не реальных фактов нарушения антидопинговых правил.

Россия лишилась возможности проводить ряд крупных международных соревнований. Вопиющей несправедливостью стало отстранение российской параолимпийской сборной от Параолимпиады в Рио-де-Жанйеро.