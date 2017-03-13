Анкара, 14 марта, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Сотрудники береговой охраны Турции задержали четверых граждан Украины за нелегальную перевозку мигрантов в Италию, сообщает газета Hurriyet Daily News.

News.tut.by Украинские «челноки»

Сотрудники турецкой береговой охраны перехватили 12-метровую яхту под флагом США, принадлежащую украинскому гражданину. На борту яхты в это время находились 82 мигранта из стран Ближнего Востока.

По информации издания, турецкие правоохранители задержали всех мигрантов, а также членов экипажа, которые оказались гражданами Украины.

Кроме того, издание сообщило о задержании по подозрению в торговле людьми одного гражданина Украины, одного гражданина Ирака и еще двоих людей, чьё гражданство газета не указывает.

Напомним, за последние годы через Турцию в страны Европы идут большие потоки беженцев из стран Ближнего Востока. Многие из них, переплывая через Эгейское море, подвергают угрозе свою жизнь.