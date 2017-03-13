Ниамей, 14 марта, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Апелляционный суд Нигера приговорил бывшего кандидата в президенты Хама Амаду к году лишения свободы, 13 марта сообщает Reuters.

Africanews.com Хама Амаду

Суд признал Амаду виновным в преступлениях, связанных с торговлей детьми. Адвокаты подсудимого бойкотировали судебное заседание, указав, что решение суда является политически обусловленным.

Суд установил, что Амаду совместно со своей женой и рядом других лиц участвовал в продаже 30 детей из Нигерии, которых доставили богатым парам в Нигере.

Напомним, начиная с прошлого года, Амаду проживает во Франции, он покинул Нигер по состоянию здоровья за несколько дней до начала последнего тура выборов в президенты.

На прошедших президентских выборах Амаду был главным конкурентом действующего президента Махамаду Иссуфу. Иссуфу занимает должность президента Нигера с апреля 2011 года, является руководителем Нигерийской партии за демократию и социализм.