Казань, 14 марта, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Результаты третьих матчей полуфинальных серий на Востоке.

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«Ак Барс» (Казань)"Авангард» — (Омск) — 3:4 ОТ (3:1 0:1 0:1 0:1), счёт в серии 2:1

ОТ (3:1 0:1 0:1 0:1), счёт в серии «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск) 3:5 (0:0 0:2 3:3), счёт в серии0:3

Завтра, 14 марта, участники полуфинальных серий на Западе сыграют четвёртые матчи полуфинальных серий. И московские, и питерские армейцы ведут в своих сериях 2:1, и ещё одна победа оставит их соперникам совсем немного шансов на выход в финал конференции.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотретьздесь.