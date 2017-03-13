Хоккей: в третьих матчах полуфиналов на Востоке победили гости
Казань, 14 марта, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Результаты третьих матчей полуфинальных серий на Востоке.
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Хоккей
- «Ак Барс» (Казань)"Авангард» — (Омск) — 3:4 ОТ (3:1 0:1 0:1 0:1), счёт в серии2:1
- «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск) 3:5 (0:0 0:2 3:3), счёт в серии0:3
Завтра, 14 марта, участники полуфинальных серий на Западе сыграют четвёртые матчи полуфинальных серий. И московские, и питерские армейцы ведут в своих сериях 2:1, и ещё одна победа оставит их соперникам совсем немного шансов на выход в финал конференции.
Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотретьздесь.