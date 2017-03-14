Ставрополь, 14 марта, 2017, 19:49 — ИА Регнум.



Government.ru Комбайн

В Ставропольском крае площадь теплиц достигла 130 га. В станице Марьинской Кировского района торжественно открыта третья очередь тепличного комплекса агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» на площади 21,8 га.

Это масштабный импортозамещающий аграрный проект региона, который позволит выращивать до 15 тыс. овощей в год. Ранее первые две очереди комплекса позволяли выращивать на площади 20 га еще 13 тыс. овощей в год. Таким образом, только «Овощи Ставрополья» смогут поставлять в различные регионы России до 30 тыс. тонн овощей выращенных в теплицах агрохолдинга.

Речь идет о производстве огурцов и томатов с интеллектуальной системой досвечивания. Стоимость проекта составила 6,1 млрд рублей. Ранее речь шла о 6,4 млрд рублей.

Реализация проекта позволила создать 350 рабочих мест. Агрохолдинг пополнит бюджеты различных уровней на общую сумму более 80 млн рублей в год.

«ЭКО-культура» начала строить теплицы четыре года назад. Запуск третьей очереди теплиц позволит выйти на круглогодичный цикл производства овощей.

Это финальный этап реализации крупного импортозамещающего инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд рублей, сообщало ранее ИА REGNUM.

Читайте по теме: Импортозамещение: Ставрополье увеличит выпуск овощей на 15 тыс. тонн в год

Агрохолдинг «Эко-культура» реализует в регионе еще один инвестпроект «Солнечный дар» стоимостью порядка 30 млрд рублей. Он предполагает строительство круглогодичных теплиц на территории 100 гектаров, что принесет экономический эффект в создании 1400 новых рабочих мест и увеличит производство овощей в крае на 75 тысяч тонн в год.

По данным Минэко региона, к 2020 году общий объем инвестиций Агрохолдинга «Эко-культура» приблизится к 40 млрд рублей, а площадь тепличных комплексов компании превысит 170 гектаров.

В пресс-службе губернатора Ставрополья отметили, что с 2013 года площадь теплиц в регионе выросла в 2,5 раза. В нынешнем году ожидается увеличение площадей защищенного грунта в крае более чем на 56,3 гектаров. Новые теплицы строятся и расширяются уже работающие в Предгорном, Андроповском, Кировском и Изобильненском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 2020 года планируется увеличение производственных мощностей защищенного грунта в крае до 300 га с получением более 150 тыс. тонн тепличных овощей.

Читайте также: Свыше 2 млрд руб получит Ставрополье на субсидирование инвестпроектов в АПК

На Ставрополье за год запущено 40 крупных инвестпроектов на 20 млрд рублей

Ставрополье заключило на «Золотой осени» шесть соглашений на 20 млрд рублей