Анкара, 13 марта, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в укрывательстве террористов на своей территории, сообщает агентство Франс-Пресс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Госпожа Меркель, почему вы скрываете террористов у себя в стране? Почему вы не делаете с этим что-то?» — цитирует агентство слова турецкого президента.

Турецкий президент еще обвинил Ангелу Меркель в том, что она встала на сторону Нидерландов в том скандале, который развернулся после того, как голландские власти не впустили самолет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Напомним, власти немецкого города Гаггенау в земле Баден-Вюртемберг отменили выступление министра юстиции Турции Бекира Боздага накануне референдума по вопросу внесения изменений в конституцию Турции. Турецкий министр после этого покинул Германию и отказался встречаться с немецким коллегой Хайко Маасом. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган публично сравнил политику немецких властей с «действиями нацистов в прошлом». Это в свою очередь вызвало возмущение в Германии.