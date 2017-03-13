Минск, 14 марта, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Участники несанкционированных акций протеста против «Декрета о тунеядцах», прошедших в минувшие выходные в нескольких городах Белоруссии, приговорены к различным срокам ареста и штрафам. Об этом 13 марта сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

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Так, по данным правозащитников, суд в Бресте приговорил к административным арестам на сроки от 5 до 15 суток по статьям о хулиганстве и участии в несанкционированном массовом мероприятии Андрея Денюшкина, Руслана Халикова,Дмитрия Левчука, Константина Копатя. Начался суд над видеоблогерами Дмитрием Горбуновым и Сергеем Петрухиным.

В городе Орше на 15 суток за организацию «Марша нетунеядцев» арестован сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, сообщает пресс-служба БХД. К штрафам приговорены корреспондент «Радыё Свабода» Галина Абакунчик и журналист-фрилансер Екатерина Андреева. Журналист из Витебска Виктор Андреев приговорён к 13 суткам ареста.

В Бобруйске к штрафу и административному аресту за мелкое хулиганство приговорены Ольга Авдейчик и Максим Любинский, расклеивавшие по городу листовки с призывом принять участие в акции. Рассмотрение дел других задержанных по этому же обвинению отложено.

Напомним, 12 марта в нескольких городах Белоруссии прошли очередные акции протеста против декрета «О предупреждении социального иждивенчества», известного также как «декрет о тунеядцах». Наиболее массовые митинги состоялись в Бобруйске и Орше — в них, по оценкам СМИ, принимали участие около тысячи человек. Акции сопровождались арестами участников. В том числе, по данным Белорусской ассоциации журналистов, были задержаны 19 журналистов и блогеров. Большинство из них были отпущены через несколько часов.

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и введён в действие «задним числом» с 1 января 2015 года. Документ предусматривает взимание специального сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина — $12) с безработных граждан Белоруссии и иностранцев, «не участвующих в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней». Неисполнение декрета наказывается штрафом или административным арестом с привлечением к общественно полезным работам.

Принятие декрета вызвало недовольство среди населения страны и дало повод прозападной оппозиции в Белоруссии активизировать протестную деятельность. Так называемые «Марши нетунеядцев» уже прошли в феврале и марте в крупных городах республики, в том числе в Минске.

9 марта Александр Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны распорядился ввести на один год мораторий на привлечение к административной ответственности за неуплату сбора «тунеядцами», однако участники протестов не сочли это выполнением их требований.

В ходе этого же совещания глава республики распорядился выделить митингующим специальные площади в крупных городах для выражения своих мнений — «как в развитых странах Запада» — и обязал местных представителей власти по требованию выходить к протестующим. В то же время Лукашенко предупредил, что среди оппозиции есть люди, готовые на провокации во время массовых мероприятий.

«Вы знаете, что наши «майданутые» поехали в Киев искать там «майданутых» организаторов. Вы же понимаете, что эти люди (участвующие в массовых акциях) будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300−400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, — они будут провоцировать. Они найдут 10−20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольётся кровь, тогда уже беда», — сказал Лукашенко.

В этой связи глава республики потребовал от министра внутренних дел Игоря Шуневича жёстко пресекать все нарушения и обеспечить поддержание «идеального порядка» в стране.