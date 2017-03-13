Ставрополь, 14 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Результат матчей, сыгранных в мужской гандбольной Суперлиге 8−13 марта.

VirusMaster Мяч для гандбола

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Динамо» (Челябинск) 31:27 (15:14 16:13)

(15:14 16:13) «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — «Каустик» (Волгоград) 22:22 (12:11 10:11)

(12:11 10:11) СКИФ (Краснодар) — «Динамо» (Челябинск) 35:29 (17:12 18:17)

(17:12 18:17) «Пермские медведи» (Пермь) — «Каустик» (Волгоград) 24:33 (13:16 11:17)

(13:16 11:17) «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) 33:26 (18:13 15:13)

Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.