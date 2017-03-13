Гандбол, Суперлига. Сегодня «Динамо-Виктор» победил уфимский «УГНТУ-ВНЗМ»
Ставрополь, 14 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Результат матчей, сыгранных в мужской гандбольной Суперлиге 8−13 марта.
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Мяч для гандбола
- «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Динамо» (Челябинск) 31:27 (15:14 16:13)
- «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — «Каустик» (Волгоград) 22:22 (12:11 10:11)
- СКИФ (Краснодар) — «Динамо» (Челябинск) 35:29 (17:12 18:17)
- «Пермские медведи» (Пермь) — «Каустик» (Волгоград) 24:33 (13:16 11:17)
- «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) 33:26 (18:13 15:13)
Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.