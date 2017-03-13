Амман, 13 марта, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Гуманитарные работники начали «гонку со временем», чтобы успеть предотвратить голод, угрожающий миллионам людей в Йемене, заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Эртарин Кузен, 13 марта сообщает Reuters.

Gerry & Bonni Йемен

«Запасов продовольствия внутри страны хватит примерно на три месяца», — заявила Кузен.

Руководитель WFP добавила, что на данный момент в распоряжении нет необходимого объема продовольствия, чтобы обеспечить равномерное увеличение поставок в Йемен для предотвращения голода.

«Это гонка со временем. Если мы не будем увеличивать помощь для людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, в ряде наиболее пострадавших и недоступных районов возникнет голод. Это значит, что люди умрут», — сказала Кузен.

Отсутствие надлежащего финансирования означает, что объем продовольствия на одного человека будет уменьшен, чтобы накормить большее число людей.

Напомним, согласно данным Всемирной продовольственной организации, запасы пшеницы закончатся в Йемене в конце марта.

Представители ООН заявили, что для проведения гуманитарной операции в Йемене необходимо около $2 млрд.