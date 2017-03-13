Вашингтон, 13 марта, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Белый дом пока не может подтвердить возможность встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге, заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Белый дом

По его словам, дату такой встречи пока никто не утверждал, однако ее подготовка прорабатывается в ходе усилий администрации США по планированию двусторонних встреч на саммите.

Спайсер подчеркнул, что сейчас не может сообщить журналистам ничего по данному вопросу.

Напомним, ранее в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков не исключил вероятности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться в ходе июльского саммита G20 в немецком Гамбурге.