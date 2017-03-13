Казань, 13 марта, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Банк России считает ситуацию в банковском секторе Татарии вполне управляемой и контролируемой. Об этом заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, сообщает RNS.

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«Если сказать коротко, то мы считаем, что ситуация вполне управляемая и контролируемая», — сказал Тулин.

При этом применение схемы, использовавшейся при банкротстве «Нота-банка», он назвал невозможным. «Во-первых, уже после отзыва лицензии это невозможно. Во-вторых, это едва ли было возможно, практически невозможно и до отзыва лицензии, потому что для этого нужно было найти достаточный объем стандартных прозрачных кредитов. Там таких кредитов было очень мало, не хватало их», — пояснил представитель ЦБ.

По его словам, ничего принципиально полезного для кредиторов эта схема не несет по сравнению с обычной процедурой банкротства. «Потому что если сделать допущение, что банк, который принимает на себя эти активы, будет работать по возврату капитализации активов, возврату стоимости этих активов примерно с той же степенью профессионализма, тщательности, добросовестности, как конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), то результат будет одинаков», — заключил Тулин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря поэтапно «Татфондбанк» ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк».

После этого ограничили выдачу вкладов «ИнтехБанк», «ТимерБанк» и «Алтынбанк».

В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что проблемы «Татфондбанка» не оказывают системного эффекта на банковскую систему Татарии.

3 марта регулятор отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций республики — «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка». В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 129-е место и «Анкор Банк» — 231-е место.

Глава Татарии Рустам Минниханов на прошлой неделе направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой оценить возможность применения схемы урегулирования задолженности, использовавшейся при банкротстве «Нота-Банка» и «Пробизнесбанка». Механизм предполагает назначение Банком России банка-распределителя, который принимает обязательства по выплатам клиентам средств в обмен на активы кредитной организации, лишившейся лицензии.

13 марта ввел ограничение на снятие средств по вкладам казанский банк «Спурт». В связи с ложными сообщениями об отзыве лицензии вкладчики резко увеличили объем снятия средств. В банковской системе РФ по величине активов банк «Спурт» занимает 150-е место.