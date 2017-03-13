Москва, 13 марта, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации в целом поддерживает законодательную инициативу членов Совета Федерации по введению ограничений на торговлю электронными сигаретами и кальянами, а также употребление их. Об этом сегодня, 13 марта, заявил журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Напомним, группа членов Совета Федерации внесла в Государственную думу законопроект, которые предлагает распространить на электронные сигареты и кальяны многие из ограничений, действующих в отношении обычных табачных изделий.

Салагай заявил, что данный законопроект соответствует политике министерства в отношении электронных средств доставки никотина. Также этот законопроект соответствует новой «антитабачной» концепции, которую сейчас разрабатывает ведомство, предусматривается распространение на них ограничений, действующих в отношении обычных сигарет.

Напомним, ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поддержала законодательные инициативы, направленные на ограничение использования электронных курительных изделий и кальяна.

В связи с принятыми за последние годы мерами по снижению воздействия табака на человека его потребление среди взрослого населения Российской Федерации снизилось с 39% в 2009 году на 6% в 2016 году, отметили в Роспотребнадзоре.