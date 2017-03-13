Загреб, 13 марта, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Власти Хорватии отрицают обвинения, выдвинутые в иске о выплате компенсации узникам концентрационных лагерей, расположенных на территории Хорватии во времена Второй мировой войны, 13 марта сообщает Reuters.

Petar Milošević Памятник жертвам Ясеноваца

«(Современная — прим. ИА REGNUM ) Хорватия не является правопреемницей Независимого государства Хорватия (существовавшего во времена Второй мировой войны — прим. ИА REGNUM ). Это четко указано в Конституции Хорватии», — говорится в заявлении МИД Республики.

Напомним, в прошлом месяце посольство США уведомило власти Хорватии о том, что в суд Чикаго был подан иск о выплате компенсации заключенным концентрационных лагерей.

У Хорватии было 60 дней, чтобы ответить на обвинения, приведенные в иске. Сумма компенсации, указанная в иске, составила $3,5 млрд.

С 1941 года по 1945 год на территории Независимого государства Хорватия существовали концентрационные лагеря, в которых были заключены люди разных национальностей. Число жертв концентрационных лагерей исчисляется десятками тысяч человек.

Самым известным концентрационным лагерем был лагерь смерти Ясеновац, расположенный в центральном регионе страны. В нем убили более 83 тыс. человек.