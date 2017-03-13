Кишинёв, 13 марта, 2017, 21:19 — ИА Регнум. В Кишиневе 13 марта состоялись межминистерские молдавско-российские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИДа, российскую сторону на встрече представлял замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Mfa.gov.md Молдавско-российские политические консультации

Дипломаты высказались за активизацию и придание «позитивной динамики» политического диалога, активизацию сотрудничества в торгово-экономической области, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере и укрепление двусторонней правовой базы.

Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе заседания молдавско-российской межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству в Москве 29 ноября 2016 года. Речь, в частности, шла о возобновлении экспорта молдавской продукции на российский рынок и решении проблем, с которыми сталкиваются молдавские мигранты в России.

Обсуждались и недавние претензии Кишинева к Москве, высказанные в ноте, которую руководство Молдавии передало через посла РФ в Кишиневе Фарита Мухаметшина. Речь там шла о том, что молдавские чиновники подвергаются «унизительному обращению» при въезде на территорию РФ.

«Стороны высказались за устранение достойных сожаления инцидентов, которые происходят на контрольно-пропускных пунктах, при переходе границы официальными лицами», — сообщили в этой связи в молдавском МИДе.

Оба дипломата выступили за активизацию переговоров по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта и первостепенное решение проблем, с которыми сталкиваются жители Молдавии и ПМР.

Замглавы МИД Молдавии Лилиан Дарий при этом в очередной раз высказал позицию молдавских властей о «необходимости вывода российской армии и боеприпасов» с территории Приднестровья. Это, по его словам, «поможет создать более благоприятную атмосферу для выявления всеобъемлющего и устойчивого решения приднестровского конфликта, на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Молдавии».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.