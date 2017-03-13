Саранск, 13 марта, 2017, 21:17 — ИА Регнум. В 2017 году в Мордовии планируют отремонтировать 351 дом общей площадью почти 1,3 млн квадратных метров. Это позволит улучшить жилищные условия более 56 тыс. человек. Такую задачу озвучил глава Мордовии Владимир Волков в Послании Госсобранию, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Молоток

«Особое внимание нужно обратить на качество ремонта. В контроле за работой подрядных организаций должны участвовать не только надзорные организации, но и сами жильцы многоквартирных домов. Все разрабатываемые проекты необходимо самым подробным образом обсуждать с жителями. Нужно продумать механизм поддержки их инициатив по благоустройству», — считает Волков.

По его мнению, раньше была хорошая практика поощрять жильцов за активную работу в обустройстве своих домов и дворов. Лучшим присваивалось звание «Дом образцового содержания». Надо возродить этот конкурс и вручать награды победителям.

В прошлом году в республике капитально отремонтировано 293 многоквартирных дома площадью 984 тыс. квадратных метров, в которых живет 43 тыс. человек.