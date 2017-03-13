Бухарест, 13 марта, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Депутат парламента Румынии от Социал-демократической партии, экс-премьер-министр Виктор Понта бьет тревогу: на фоне заявлений об энергетической независимости Румынии, скоро два «проблемных» румынских региона — Трансильвания и Банат — будут получать энергию из соседней Венгрии. Выступая в эфире Romania TV Понта назвал это «огромное проблемой», поскольку Румыния «должна быть не только энергетически независимой, но и экспортером энергии».

Nuclearelectrica.ro Вид на АЭС Чернаводэ, Румыния

В происходящем он обвинил прежнее правительство Румынии, которое «взяло курс на уничтожение производства румынской энергии». «Зато Венгрия только что получила одобрение Европейской комиссии на постройку атомной станции на российские деньги, и, поверьте, что очень скоро, вся Трансильвания и Банат будут получать энергию из Венгрии, а не из Румынии. Это проблема для Румынии, для ее будущего», — сказал Виктор Понта.

Бывший премьер-министр Румынии считает это «вопросом национального интереса». «Вот вам факт: мы утвердили в 2013 году инвестиции в АЭС Чернаводэ, а в 2015 году тогдашний министр уже другого правительства подписал меморандум, и мы отдали все китайцам, с тех пор мы ничего не строим, вместо этого мы будем покупать энергию в Венгрии. Это проблема», — заявил Понта.

По его словам, после либерализации энергетического рынка любая попытка руководителей госучреждений вмешаться, чтобы снизить цены на газ приведет к тому, что их «немедленно вызовут в DNA» (Управление по борьбе с коррупцией — прим. ИА REGNUM ).

«Если завтра у нас случится газовый кризис и премьер Гриндяну решит позвонить генеральному директору Romgaz, в котором румынское государство по-прежнему является основным акционером, и скажет: «Сделайте что-нибудь, чтобы в этот период газ стоил дешевле, потому что население или промышленность страдает», то завтра же и Гриндяну, и главу Romgaz арестует DNA. За злоупотребление служебным положением. В Венгрии же такого не происходит», — констатировал Виктор Понта.