Йошкар-Ола, 13 марта, 2017, 21:01 — ИА Регнум. На выполнение майских указов президента РФ в части зарплат учителей Марий Эл необходимо дополнительно изыскать 1 млрд рублей. Об этом заявила министр образования и науки республики Галина Швецова в ходе заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба профсоюза работников образования региона.

ИА REGNUM День знаний

По словам министра, по итогам 2016 года средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 20,225 тыс. рублей или 96,7% от целевых показателей. Зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций — 17,185 тыс. рублей или 82,2% от уровня, предусмотренного майскими указами. Минимальную зарплату среди работников образования в прошлом году получали педагоги дополнительного образования — 16,862 тыс. рублей, при этом целевые показатели не уточняются.

В целом уровень номинальной заработной платы по итогам 2016 года по отдельным категориям работников бюджетной сферы не превысил уровень зарплат в 2015 году.

Отмечается, что бюджетные организации Марий Эл накопили задолженность в уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 190,7 млн рублей или 18% в структуре долга учреждений республики. Наибольший объем задолженности накопили бюджетные организации Медведевского, Моркинского и Звениговского районов.

Кроме того, председатель республиканской организации Профсоюза Людмила Пуртова проинформировала, что в Параньгинском и Моркинском районах накопилась задолженность по оплате труда работников Домов творчества, спортивных школ и отделов образования глубиной 7−18 дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на неисполнение майских указов президента обратила внимание прокуратура республики. По итогам проверки «установлено, невыполнение индикативных показателей, определенных указом президента России и республиканскими «дорожными картами», в отношении средней зарплаты педагогических работников общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций; преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей».

В связи с этим, главе Марий Эл Леониду Маркелову прокуратурой республики внесено представление.

Сокращение учительского фонда оплаты труда на 12% вызвало бурную дискуссию в рамках публичных слушаний по проекту бюджета 2016 года. В августе прошлого года министр образования Ольга Васильева включила Марий Эл в 26 регионов, в которых снизилась зарплата учителей. В республике снижение составило более 5%.