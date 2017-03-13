Ленинградская область, 13 марта, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Вводить ежемесячные выплаты вместо материнского капитала нельзя, потому что они не гарантируют адресную поддержку материнства и детей и могут быть растрачены на сиюминутные нужды, а не на улучшение качества жизни семьи. Такое мнение сегодня, 13 марта, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Аркадий Пластов. Мама (фрагмент). 1964

Как сообщалось, депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») предлагает ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем материнский капитал.

Сами по себе поддерживающие выплаты — идея неплохая, однако, отметил депутат парламента Ленобласти Владимир Петров, но при этом теряется адресность поддержки.

«В чем идея материнского капитала? В том, что деньги не растратятся, — напомнил парламентарий. — Поддерживающие выплаты все равно уйдут на еду, одежду и так далее. Люди сталкиваются с различными проблемами, и сегодняшняя сиюсекундная проблема им иногда кажется гораздо более важной, чем стратегическая — такая, как, например, покупка жилья».

Петров опасается, что ежемесячные выплаты могут быть «спущены на бытовуху». «Если ежемесячно выплачивать, то папа может пойти и купить себе штаны и бутылку. Или бабушка заплакала, сказала, что не хватает денег на лекарства. Понятно, что жалко бабушку, но ребенок тут при чем?» — говорит депутат.

Владимир Петров подчеркнул, что занимает в этом вопросе консервативную позицию, отдавая предпочтение материнскому капиталу, поскольку эти деньги на сегодняшний день «относительно гарантированно попадают именно в ту сферу, которая касается поддержки материнства и детства, а не просто жизни семьи».

«По материнскому капиталу достаточно четко прописано, куда могут быть потрачены эти деньги: на жилье, обучение, на коляски и так далее. Я бы оставил материнский капитал. Когда стоит задача охраны детей и материнства, материнский капитал более гарантированно решает эти задачи», — сказал он.

Читайте также: В Совфеде раскритиковали предложение отменить маткапитал

Парламентарий Ленобласти предложил продолжать выплачивать семьям и материнский капитал, и обеспечивать ежемесячные поддерживающие выплаты. Он также предложил подумать о комбинированной форме поддержки семей с детьми.

«Если у государства хватит денег и на материнский капитал, и на эту поддержку, то, конечно, это была бы хорошая идея. Но ежемесячные выплаты вместо материнского капитала — считаю неправильным. Другое дело, если бы была комбинированная форма: например, выплаты по 1−2 тысячи в месяц на протяжении какого-то периода и уменьшенная сумма материнского капитала. Это было бы разумно, потому что решало бы и те, и другие задачи», — предложил Владимир Петров.

Читайте также: Замену маткапитала выплатами в Госдуме обсудят 23 марта

Напомним, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала. Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — 3000 руб. за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 рублей за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи.

В то же время глава Минтруда Максим Топилин предложил на пять лет продлить программу материнского капитала, которая заканчивает действие в 2018 году. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.