Сыктывкар, 13 марта, 2017, 20:58 — ИА Регнум. С бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера сняли обвинение в даче взятки. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил журналистам адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев.

Government.ru Вячеслав Гайзер

Напомним, что Вячеслав Гайзер обвиняется в создании преступного сообщества и отмывании денег. Его арест произошел в сентябре 2015 года. Также в рамках этого уголовного дела был задержан ряд чиновников, подчинявшихся Гайзеру, и бизнесменов Коми. Ущерб составил более миллиарда рублей.

Кроме самого Гайзера, были арестованы несколько его подчинённых, а также члены ОПГ, в руководстве которой подозревают Гайзера. Всем арестованным предъявлены обвинения в хищении государственных средств, мошенничестве, организации преступной группы.

Сегодня адвокат Леонтьев заявил, что с Гайзера было снято обвинение по одному из эпизодов уголовного дела.

«Прекращено уголовное преследование по факту дачи взятки мэру Сыктывкара Роману Зенищеву в связи с непричастностью Гайзера к преступлению», — сказал Леонтьев. Адвокат также отметил, что данное решение следователи приняли ещё в январе 2017 года, но защите Гайзера стало известно об этом только сегодня, 13 марта.