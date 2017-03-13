София, 13 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Правительство Болгарии планирует потратить около $714 млн на покупку новых истребителей, 13 марта сообщает Reuters.

Milan Nykodym Многоцелевой истребитель Сааб JAS 39 «Грипен»

Из Италии, Швеции и Португалии поступили предложения о поставке восьми новых или подержанных истребителей, которые должны заменить истребители МиГ-29.

Специальная рабочая группа рассмотрит предложения и определит истребители, соответствующие условиям закупки.

Швеция предлагает приобрести новый многоцелевой истребитель Сааб JAS 39 «Грипен». Также будет рассмотрено португальское предложение о поставке подержанных самолетов F-16 американского производства. Италия предлагает покупку истребителей Eurofighter Typhoon.

Напомним, в июне 2016 года парламент Болгарии одобрил покупку восемь новых или подержанных истребителей. Поставки самолетов должны начаться в период между 2018—2020 годами.

Соответствующие статьи расходов были предусмотрены в бюджете 2017 года. Рабочая группа изучит все предложения к концу марта.