Ленинградская область, 13 марта, 2017, 20:43 — ИА Регнум. В шести районах Ленинградской области проводятся инженерные изыскания, на основании которых будет принято решение о размещении двух новых мусорных полигонов. Об этом сегодня, 13 марта, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

Изыскания проводятся в Ломоносовском, Кингисеппском, Выборгском, Всеволожском, Кировском и Тосненском районах. Работы проводятся в рамках корректировки документов территориального планирования Ленинградской области.

«Полигоны, которые планируется разместить, будут оснащены технологией рециклинга, а именно сортировки, переработки, прессовки отходов и производства инертных материалов», — добавили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Заказчиком работ является Управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, областные власти запустили ревизию мусорных полигонов при помощи беспилотных аппаратов, поводом к которой стала информация о нарушениях условий лицензии полигоном «Новый Свет — Эко» в Гатчинском районе. По итогам облета территории этого полигона установлено превышение объема и высоты хранения почти на 22 метра, что выходит за рамки лицензии. В 2017 году, заверил глава региона Александр Дрозденко, будут обследованы все крупные полигоны Ленобласти.

Ранее губернатор Ленобласти также заявлял, что в регионе будут создавать исключительно современные полигоны с сортировкой и прессовкой мусора, вместо мусороперерабатывающих заводов, а также будут заставлять владельцев мусорных полигонов переходить на работу по более прогрессивным и безопасным с точки зрения экологии технологиям работы.

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Добавим, схема обращения с отходами, которую утвердили в ноябре 2016 года, делит Ленинградскую область на 13 технологических зон, в каждой из которых определены источники образования твердых коммунальных отходов, места, оборудованные контейнерными площадками для сбора мусора и лицензированные полигоны для размещения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов.