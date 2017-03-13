Истра, Московская область, 13 марта, 2017, 20:24 — ИА Регнум. 14 марта в «Новом Иерусалиме» откроется выставка работ Ивана Шишкина, посвященная 185-летнему юбилею художника. Уникальную экспозицию из 20 картин уже оценили в 500 миллионов рублей, сообщает «Радио 1».

Иван Шишкин. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, картины для выставки собирали по всей России.

«…Мы очень благодарны нашим коллегам из Татарстана, Нижнего Новгорода, музеям из Химок, Серпухова. Все картины, которые будут представлены на выставке, не из запасников, а из основной экспозиции», — отметила она, подчеркнув, что 14 картин привезут из Елабуги — родины Шишкина.

Как отметил генеральный директор галереи «Вересов», стоимость привезенных в Подмосковье работ оценивают в 500 миллионов рублей.

«У нас серьёзные работы хранятся в Московской области, например, в Серпуховском музее есть даже зимний пейзаж, а их всего шесть. Общая стоимость проекта — около полумиллиарда рублей. Проект считается очень дорогим», — заявил он.

Напомним, что Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в Елабуге. Наибольшую известность приобрел как выдающийся художник-пейзажист.

Выставка в «Новом Иерусалиме» продлится до 11 мая.