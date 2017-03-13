В Мюнхене начали разминирование 11 тонн боеприпасов времен Второй мировой
Мюнхен, Германия, 13 марта, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Взрывотехники начали обезвреживание 11 тонн боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на юге Германии, 13 марта сообщает Associated Press.
Боеприпасы были обнаружены рядом с многоквартирным домом в южном немецком городе Мюнхен.
На время проведения работ жители близлежащих районов будут вынуждены покинуть свои дома.
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Операция по обезвреживанию боеприпасов займет почти два месяца, согласно заявлению местных властей. Боеприпасы, включая ручные гранаты, были брошены после окончания войны в 1945 году.
Взрывчатка находилась все это время в земле, пока на прошлой неделе она не была обнаружена строителями.
В Германии регулярно находят бомбы и другое вооружение времен Второй мировой войны.