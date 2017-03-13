Киев, 13 марта, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что Украиной управляют извне, а нынешнее руководство страны ведет Украину к «полной экономической колонизации». Такое заявление она сделала сегодня, 13 марта, на брифинге для журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года майдану

Тимошенко считает, что происходящее на Украине ведет к тому, что страна становится экономической колонией. Она призвала как можно скорее приступить к «демонтажу действующей власти». Начать надо с главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Также Тимошенко заявила, что Украина сейчас управляется извне. Кем именно — она не уточнила.

Напомним, представители «Батькивщина» начали вновь призывать к отставке правительства Гройсмана после того, как с 1 марта на Украине вновь были повышены тарифы на электроэнергию.

Спикер Рады Андрей Парубий напомнил представителям «Батькивщины», что отставка главы правительства может быть инициирована президентом страны либо 150 депутатами Рады.

Стоит отметить, что 10 февраля фракция «Батькивщины» уже пыталась зарегистрировать проект постановления об отставке Гройсмана, но он был удален с сайта Рады.