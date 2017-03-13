Лондон, 13 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Референдум о независимости Шотландии приведет к расколу в обществе и экономической дестабилизации, считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Sky news.

Шотландская волынка

Премьер-министр Тереза Мэй болезненно отреагировала на намерение Шотландской национальной партии организовать новое голосование о независимости Шотландии от Великобритании.

Комментируя это намерение, премьер-министр Великобритании заявила, что «данная идея крайне неуместна и весьма прискорбна» и способна вызвать ещё больший раскол общества.

Кроме того, Мэй заявила, что большинство жителей Шотландии не хотят второго референдума по независимости. При этом Мэй не уточнила источник этой информации.

Тереза Мэй подчеркнула, что первый премьер Шотландии Никола Старджен выбрала худшее время для нового голосования и обвинила шотландских политиков в «туннельном видении» ситуации.

Напомним, ранее Никола Старджен заявляла о намерении запросить разрешение парламента на проведение всенародного голосования о независимости Шотландии.

Идею отделения особенно активизировали итоги референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Тогда население Шотландии высказалось против брексита, но общие итоги голосования перевесили их мнение.