Краснодар, 14 марта, 2017, 00:26 — ИА Регнум. В Краснодаре более двух лет назад по решению суда был закрыт аквапарк «Экватор». Как гласит официальная версия, из-за сильного шума. Сейчас на территории парка стоят бесхозными несколько аттракционов, здание ресторана и разрушенного кафе. Вокруг объекта идет активное строительство многоэтажных домов.

Александр Мариинский ИА REGNUM Аттракционы, на которые стояли очереди, — пусты

Собственником участка земли, на которой расположен аквапарк, является компания ООО «Кубаньреставрация». Площадь его с прилегающей зоной составила 35 тыс. 880 кв. метров, и на данный момент это лакомый кусочек для застройщиков. Известно, что объект в 2012 году был возведён без соответствующего разрешения на строительство, об этом, в частности, в 2016 году летом заявлял главный архитектор Краснодара Игорь Мазуров.

Александр Мариинский ИА REGNUM Огромное пространство аквапарка безмолвно и пустынно

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM жительница дома по ул. Парусной, расположенного в 200 метрах от аквапарка, Роза Погосян отметила: «Не мешал никому аквапарк. Людей было много — это правда, с 8 часов очередь занимали, чтобы попасть туда. Там действовало более 10 различных водных развлечений. Цены я уж не помню, но, кажется, последний год, когда они работали, взрослый билет стоил 600 рублей с 10 до 14 часов, детский от — 400. Мы с дочкой раз в месяц туда ходили с горок покататься, в бассейне поплескаться, позагорать. В Кубани купаться нельзя, в старице возле Солнечного острова тоже запрещено, аквапарк был хорошей альтернативой, но закрыли его и всё. Даже цена на квартиру после это упала».

Александр Мариинский ИА REGNUM Колючая проволока должна помочь остановить желающих проникнуть за ограду

Собственники бизнеса были вынуждены реализовать актив в результате жалоб жителей округи на шум от работы водного объекта. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM бывший работник «Экватора», на владельцев оказывали давление и застройщики, и жители прилегающих домов.

Был суд, который вынес решение о закрытии аквапарка. Бизнесмены после этого продали не сам аквапарк, а территорию, на которой он находится, за 100 млн рублей.

В аквапарке трудились около 60 человек: спасатели, артисты, официанты, повара, охранники и другие. Зарплата составляла от 10 000 рублей до 25 000 рублей, с социальными гарантиями. Несмотря на то, что аквапарк возвели без разрешения на строительство, сам бизнес был вполне легальный.

На данный момент на территории водно-развлекательного объекта еще находятся не демонтированные аттракционы. Бывшие собственники сейчас занимаются отельным бизнесом. Им принадлежит «Берлинский дом» — гостиница с широким спектром услуг, расположенная на улице Красных Партизан в городе Краснодаре.

На данный момент деятельность водного парка развлечений остановлена. Попасть на объект почти нереально. Он обнесен высоким металлическим забором с колючей проволокой и острой, как пика, арматурой.

Александр Мариинский ИА REGNUM Когда-то здесь катались на лодочках и каноэ

Летом 2016 года власти Краснодара обещали сделать на месте аквапарка зону отдыха, но пока все осталось только на словах.

Александр Мариинский ИА REGNUM На некоторых лестницах сохранились коврики

Корреспондент ИА REGNUM побывал на закрытой территории. Представляем фоторепортаж с объекта.

Александр Мариинский ИА REGNUM Кажется, что из жерла аттракциона кто-то выпрыгнет. Но нет, все тихо

Справка:

«Экватор» располагал девятью горками для взрослых. Одна из горок «Волна» имитировала спуск на рафтах (специальные большие надувные круги) с эффектом свободного падения с высоты 10 метров. Рафты использовались и в «Черной дыре» (закрытой трубе длиной 100 метров со световыми эффектами). На них можно было прокатиться и по крутым виражам горки «Рафтинг». Рядом находился «Тобоган», который состоял из двух открытых трасс. Действовали в аквапарке «Экватор» и горки «Камикадзе», «Косички», «Свободное падение». Трехцветная горка (белый, красный, синий) называется «Флаг».

Действовал аквапарк с 1 июня по 1 сентября. В день он принимал более 1500 посетителей. Стоимость билета варьировалась от 600 до 1000 рублей за взрослого — в зависимости от времени пребывания. Детский — от 400 до 600 рублей.