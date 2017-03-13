Казань, 13 марта, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Власти Татарии поддержали идею создания фонда поддержки пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Об этом заявил премьер-министр республики Ильдар Халиков в рамках закрытой встречи с представителями инициативной группы клиентов кредитных организаций, сообщает пресс-служба правительства республики.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Главе Минюста региона Ларисе Глуховой поручено оказывать содействие по вопросу организации фонда. Различные варианты наполнения фонда рассмотрят специалисты.

Кроме того, работа в рамках решения вопросов клиентов проблемных банков будет вестись по нескольким направлениям. «К сожалению, по ряду физических лиц ситуации требуют отдельного рассмотрения. В первую очередь, это те, чьи вклады превышают 1,4 млн рублей. Какую-то часть средств они смогут вернуть после того, как будут реализованы конкурсные процедуры», — отметил Халиков.

Большая работа идет с участниками договоров доверительного управления компании «ТФБ финанс», заверил глава правительства. В среду будет рассматриваться первый иск о признании клиентов инвесткомпании вкладчиками «Татфондбанка». По его словам, 300 клиентов «ТФБ финанс», которые успели дать поручение о переводе денег в банк, смогут вернуть свои деньги через Агентство страхования вкладов (АСВ).

«Еще одно важное направление — процедура банкротства, в частности, её ускорение. Я обращаю на это особое внимание: вкладчикам нужно вернуть их денежные средства как можно быстрее, так как 100 тыс. рублей 2017 года и 100 тыс. рублей 2019 года — это разные деньги. Необходимо сформировать внятную базу активов банка, которые могут быть использованы в этих целях», — считает премьер.

Халиков сообщил, что активизирована работа с управлением ФНС в части решения вопроса с «зависшими» налогами и взносами. Он выразил надежду, что «практически по всем случаям, где речь идет о добросовестных платежах, налоговая служба примет положительное решение».

Премьер-министр утверждает, что расследование дела о крахе «Татфондбанка» будет максимально прозрачным.

Халиков проинформировал, что обжаловать решение ЦБ об отзыве лицензии «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» правительство республики не планирует, сообщает ТАСС. «Мы не видим эффективности обжалования», — сказал Халиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор-банка». В ЦБ размер «дыры» в капитале «Татфондбанка» оценили в 96,7 млрд рублей. Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя правления кредитной организации, депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Пострадавшие клиенты банков республики поставили ультиматум правительству региона. Они требуют опротестовать решение Центробанка России по отзыву лицензии «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» и вернуть пострадавшим клиентам средства в полном объеме.

Глава Татарии Рустам Минниханов на прошлой неделе направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой оценить возможность применения схемы урегулирования задолженности, использовавшейся при банкротстве «Нота-Банка» и «Пробизнесбанка». Механизм предполагает назначение Банком России банка-распределителя, который принимает обязательства по выплатам клиентам средств в обмен на активы кредитной организации, лишившейся лицензии.

Однако первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что такую схему использовать невозможно. «Во-первых, это уже после отзыва лицензии невозможно. Во-вторых, это было практически невозможно и до отзыва лицензии, потому что для этого нужно было найти достаточный объем стандартных кредитов прозрачных, которые согласился бы взять на свой баланс вместе с долговыми обязательствами кто-то из банков», — заключил он.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42 место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 129 место и «Анкор Банк» — 231 место.