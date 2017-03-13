Ярославль, 13 марта, 2017, 19:31 — ИА Регнум. В Ярославле прошла презентация комплексной программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Программу представил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, презентация прошла к концертно-зрелищном центре «Миллениум» в присутствии руководителей области и муниципальных образований, представителей общественности. Прямую трансляцию показывал местный телеканал.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Программа насыщена целым рядом конкретных обещаний:

— в течение ближайших четырех лет планируется газифицировать 41 населенный пункт области и ввести в эксплуатацию почти 600 км новых газопроводов в сельской местности,

— на цели замены водопроводных сетей и улучшения качества коммунальных услуг с 2014 по 2020 год запланированы 23 млрд рублей (это почти половина годового бюджета области),

— в течение двух лет проблема признанных на сегодня обманутых дольщиков будет полностью решена,

— к 2025 году будет отремонтировано свыше тысячи километров дорог местного и регионального значения (мост через Которосль в Ярославле отремонтируют в 2018 году), будет расширена сеть всех видов общественного транспорта, запущена единая электронная система оплаты проезда, запланировано строительство мостов через Волгу в Тутаеве и Ярославле, прорабатывается вопрос финансирования Карабулинской развязки,

— к 2025 году планируется в 2,5 раза нарастить объем продукции обрабатывающих производств, — в течение трех лет ожидается появление в области более одной тысячи семисот новых предприятий малого и среднего бизнеса благодаря действиям по повышению инвестиционной привлекательности,

— к 2025 году туристический поток увеличится почти в 2,5 раза — до 8 млн человек в год,

— через три года в школах области обучение будет проводиться только в первую смену,

— через три года в области в пять раз увеличится количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, а также в 2,5 раза — число отремонтированных и оснащенных всей необходимой техникой медучреждений,

— к 2025 году будет создано более 500 новых спортивных объектов.

Дмитрий Миронов планирует принять участие в выборах губернатора Ярославской области, которые пройдут 10 сентября 2017 года.