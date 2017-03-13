Калуга, 13 марта, 2017, 19:13 — ИА Регнум. На 445,1 млн рублей уменьшат в 2017 году доходы бюджета калужского территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом 13 марта заявили на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Фото пресс-службы правительства Калужской области. В отделении реанимации

По словам директора территориального фонда ОМС Марины Тарасовой, эти изменения связаны с уменьшением размера субвенций из федерального бюджета. В 2017 году с учетом поправок бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхованиясоставит 9,4 млрд рублей.

В свою очередь, министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов отметил, что несмотря на сокращение доходов фонда ОМС в 2017 году, качество медицинской помощи в регионе не пострадает. Кроме того областьполучит дополнительные 7,2 млн рублей на выплату единовременных компенсаций медицинским работникам.

«Конечно, хотелось бы денег побольше, но, в принципе, это не скажется на объемах специализированной помощи, и наши планы не будут откорректированы в сторону уменьшения этих объемов», — подчеркнул, выступая на заседании областного правительства, калужский министр.

Напомним, в настоящее время бесплатную медицинскую помощь в калужском регионе оказывают 78 медицинских организаций, в том числе 15 негосударственных. Общий коечный фонд составляет 6 663 круглосуточные койки, через которые в 2016 году прошло 181 тысяча пациентов. 44 тысячи человек прошли лечение в дневных стационарах. Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2016 году получили 7 757 жителей области (в том числе 730 детей), что на8% больше, чем за предыдущий период.

В 2016 году 19 339 калужан обеспечивались бесплатными лекарствами за счёт средств федерального бюджета. На эти цели было направлено свыше 359 млн 860 тысяч рублей, в среднем по 18 тысяч 608 рублей на одного человека. Для обеспечения 46 тысяч 934 граждан лекарствами и изделиями медицинского назначения, в рамках программы госгарантий из областного бюджета было выделено более 832 млн рублей.

Помощь в том числе получили 59 больных с орфанными (редкими) заболеваниями. 850 человек с заболеваниями, включенными в перечень высокозатратных нозологий, были обеспечены лекарствами, закупленными Министерством здравоохранения РФ на сумму свыше 407 млн рублей.