Москва, 13 марта, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Для того, чтобы убрать разборки футбольных фанатов с улиц, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предлагает новый формат выяснения отношений между болельщиками — ринг, а точнее «стенку на стенку», передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Кулачный бой, «стенка на стенку». Иллюстрация к произведению М. Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова»

Любое спортивное мероприятие пройдет значительно спокойнее, если еще до его начала фанаты (в своей основной массе здоровые и амбициозные ребята) смогут выпустить пар, считает депутат.

«Фанаты сами стремятся к самоорганизации, в том числе по части соревнований в физической силе и боевом мастерстве. Например, в январе в Польше прошел боевой турнир футбольных фанатов, который собрал полные трибуны. Поищите видео в интернете и поймете, что организация чего-то подобного в большем масштабе поможет избежать многих проблем, решить которые не получается уже многие годы. В Польше боролись «два на два», а я предлагаю формат русской забавы — «стенка на стенку», — написал парламентарий в Livejournal.

Предложение — это первый шаг в сторону группы людей, которой небезразличен спорт, попытка начать общественную дискуссию и поиск путей решения проблемы, отметил Лебедев.

«С одной стороны, нужно обеспечить безопасность всех участников спортивных мероприятий — с этим никто не спорит. Но с другой стороны — нужно признать, что так называемые футбольные фанаты создают особую атмосферу на стадионах, являются самыми преданными поклонниками своих команд. Нечестно и несправедливо отгородиться от них, ведь без фанатов футбол станет пресным», — полагает он.

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