Чебоксары, 13 марта, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Чувашии высокопоставленных чиновников станет больше. В регионе вводится должность главного архитектора Чувашской Республики. Он будет находиться в непосредственном подчинении главы региона. Соответствующий указ подписал сегодня, 13 марта, руководитель Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Небоскрёб на набережной в Чебоксарах

Главный архитектор региона «целях совершенствования управления в области архитектуры и градо­строи­тельной деятельности на территории. Согласно положению, он будет назначаться на должность Кабинетом министров Чувашии по представлению главы Минстроя. Власти рассчитывают, что главный архитектор будет «осуществлять единую политику в области архитектурной и градостроительной деятельности».

«Если раньше ставилась задача перед строителями построить дом, то теперь речь идет о формировании на профессиональном уровне качественной жилой среды. Люди должны получить возможность выбирать образ жизни, качество и характер пространства. В связи с чем на главного архитектора возложено решение задач, связанных с сохранением исторической ценности республики и созданием современного эстетического облика городов и сел Чувашской Республики, комфортной и благоприятной среды проживания населения», — отмечается в официальном релизе.

В документе отмечается, что главный архитектор Чувашии будет руководитель градостроительным советом Минстроя Чувашии, участвовать в подготовке госпрограмм, документов территориального планирования, рассматривать эскизные проекты, содействовать в создании «условий для повышения эстетической ценности застройки территории Чувашской Республики, формирования современного архитек­турно-художествен­ного облика» населённых пунктов. Кроме того, он должен будет информировать главу Чувашии «о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых решений в области архитектуры и градостроительной деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии разразился скандал в связи со строительством небоскрёба в исторической части Чебоксар. Небоскрёб изувечил облик набережной и залива. Негодование и всеобщий протест горожан против стройки, закрывающей вид на город даже со смотровой площадки парка Победы, звучал в общественном транспорте, интернет-форумы были завалены гневными постами и комментариями о том, как можно так искалечить родной город и «положить оное на мнение окружающих». В итоге Михаил Игнатьев вынужден был посетить строительную площадку и признаться, что появление высотки стало для него полной неожиданностью. Пикантность ситуации придал медийно-градостроительный выпад первого президента Чувашии, ныне первого вице-спикер Совета Федерации Николая Федорова, который внезапно вышел из информационного небытия. Прежние и нынешняя власть кивали друг на друга, комментируя обстоятельства стройки.

Напомним, в 2006 году «Речной порт» разработал эскизный проект жилого комплекса «Альбатрос»: он включал три дома переменной этажности (от трех — до девяти), 18-этажный и первый в столице небоскреб в 28 этажей. Строительство небоскрёба остановил суд, в 2008 году стройка была «заморожена». Однако в 2009 году «Речпорт» получает разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков — для строительства комплекса многоквартирных жилых домов переменной этажности с высотностью до 25 этажей. В 2011 году участок заполучила компания «Старко», в мае 2012 года мэрией Чебоксар выдаётся разрешение на строительство 23-этажного небоскрёба, которое в декабре 2014 года продлевается до июля 2017 года.