Чебоксары, 13 марта, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-феврале 2017 года темпы жилищного строительства продолжили снижаться. Глава Минстроя республики Владимир Михайлов полагает, что нынешний спад «во многом является следствием кризиса 2014−2015 годов». Но «на сегодняшний день у республики есть все предпосылки для восстановления активных темпов жилищного строительства», сообщили ИА REGNUM в министерстве.

В Чувашии в 2016 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 629,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило 75,6% к уровню 2015 года. В январе-феврале 2017 года темпы жилищного строительства продолжили снижаться: за этот период в республике введено чуть более 20 тыс. кв. метров, что составило 52,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов подчёркивает, что «такая тенденция характерна» не только для республики, но и «для многих» регионов России.

«Нынешний спад во многом является следствием кризиса 2014−2015 годов. Строительная отрасль инертна, и вследствие этого наиболее уязвима. Ей необходимо больше времени для восстановления темпов, утраченных в результате экономического кризиса. В 2016 году застройщики достроили начатые проекты, а для начала новых проектов необходимо время, поскольку отрасль жилищного строительства характеризуется долгим трудоемким подготовительным процессом: подготовка земельного участка, разработка проектно-сметной документации. Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства также повлияло на динамику отрасли. На сегодняшний день у республики есть все предпосылки для восстановления активных темпов жилищного строительства», — уверен Владимира Михайлова.

В частности, по мнению министра, процентные ставки по ипотечным кредитам «сегодня как никогда являются наиболее выгодными». Для граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, «сформировались достаточно благоприятные условия», а цены на жилье в республике сложились одни из самых низких» в Поволжье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году банки выдали жителям Чувашской Республики 11,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 15,3 млрд рублей. Это на 28,3% больше, чем в 2015 году. Средний размер кредита составил 1,4 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в республике снизилась на 0,7 процентных пункта — до 12,4%.

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По данным Минстроя, в настоящее время в Чувашии жилищное строительство находится «в активной фазе» — строятся 143 многоквартирных жилых дома общей площадью 1,1 млн кв. метров. Привлечены средства участников долевого строительства на 114 жилых объекта силами 76 организаций-застройщиков, заключено около 9,5 тыс. договоров участия. Сформировано более 2 тыс. гектаров земельных участков для возведения около 7 млн кв. метров жилья. К 2018 году объем ввода жилья стандартного класса планируется довести до 45% от общего объема ввода жилья.