Ростов, Ярославская область, 13 марта, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Администрация города Ростова Ярославской области объявила конкурс на написание гимна городу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил мэр города Константин Шевкопляс.

Ярослав Смирнов Ростовский кремль

«Мы готовились в 1155-летию города и обнаружили, что у нашего древнего красивого города нет гимна. Поэтому объявили конкурс на создание гимна с музыкой и словами. В нем может принять участие любой житель города, России, мира, в конце концов. Победитель получит 20 тыс. рублей», — сказал ИА REGNUM мэр Ростова Константин Шевкопляс.

Мэрия спрашивала у жителей Ростова, что они хотели бы услышать в гимне своего города. Ростовцы ответили, что желают найти отражение в тексте слов, что город великий и красивый, что он является родиной преподобного Сергия Радонежского, что в этом городе приятно жить людям и в него приятно приезжать туристам.

«Мы должны выбрать победителя конкурса 26 мая, а 3−4 июня у нас пройдет хоровой фестиваль, куда приедут множество коллективов. И мы планируем, что сводный хор участников фестиваля представят гимн жителям города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Шевкопляс.

Ростов Ярославской области — один из древнейших городов России. Он упомянут в летописях под 862 годом.