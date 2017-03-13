Ереван, 13 марта, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В иракском городе Эрбиль будет открыто генконсульство Армении, охватив регион Курдистана (Эрбиль, Сулеймания, Дахук). Соответствующий указ сегодня, 13 марта, подписал президент Армении Серж Саргсян.

jan kurdistani Эрбиль

Ранее, 2 марта, документ одобрило правительство Армении. В постановлении правительства говорилось, что открытие генконсульства будет способствовать развитию эффективного двустороннего сотрудничества.

«В течение последних 5−6 лет в отношениях Республики Армения и Республики Ирак зарегистрирован существенный прогресс: состоялись заседания армяно-иракской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, бизнес-форумы, с каждым годом растет товарооборот, в туристические сезоны открываются прямые авиарейсы Багдад-Эрбиль-Ереван», — отмечалось в обосновании.

17 июня 2016 года парламент Армении на внеочередном заседании ратифицировал подписанное в Багдаде 7 ноября 2012 года соглашение с Ираком о взаимном поощрении и защите инвестиций. Как отметил тогда замминистра экономики Армении Гарегин Мелконян, в соответствии с соглашением, стороны обязуются поощрять и создавать благоприятные условия для осуществления инвестиций на территории своих стран.

«Стороны должны будут также обеспечить справедливый режим для инвестиций другой стороны, их полноценную защищенность, а также не препятствовать использованию, управлению, применению, расширению инвестиций или другим сделкам, направленным на управление инвестициями», — сказал Мелконян.

При этом он отметил, что в 2012 году товарооборот между странами составлял всего $49 млн, в 2014 году только из Армении в Ирак было экспортировано продукции на сумму в $80 млн, а в 2015 году двусторонний товарооборот составил $132 млн, из которых $130 млн — экспорт из Армении.

«Очевидно положительное сальдо при отмеченном ежегодном росте в 30−40%. Первый квартал показывает тенденцию роста, и ожидается, что в 2016 году объем товарооборота будет больше, чем в 2015 году», — сказал Мелконян.

По его словам, Армения экспортирует в Ирак преимущественно сигары, сигареты, алкогольную продукцию, сельскохозяйственные товары и продукты сельхозпереработки.

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