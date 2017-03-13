Чебоксары, 13 марта, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В Чувашии при высокой воде может затопить 55 населенных пунктов, 885 жилых домов частного сектора с населением около 2200 человек. Об этом сообщил Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров на совещании с муниципальными главами.

21.mchs.gov.ru В Алатыре

При неблагоприятном развитии паводковой обстановки в Чувашии в зону возможного затопления (подтопления) попадают населенные пункты в 16 муниципальных образованиях. Наиболее опасная ситуация прогнозируется в Алатырском, Порецком и Цивильском районах. В зону затопления также могут попасть Алатырь, Батыревский, Вурнарский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Чебоксарский, Яльчикский, Янтиковский районы.

«Силы и средства к выполнению задач при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, готовы. За ситуацией следим», — подчеркнул Вениамин Петров.

По данным спасателей, на 27 февраля высота снежного покрова в Чувашии на 10−20 см превышала среднемноголетние значения (при норме 22−32 см). Запасы влаги на основных водных бассейнах республики в среднем составляли 120−130% от нормы, наибольшие были на реках Сура — 170%, Б. Цивиль — 190%.

В МЧС по Чувашии напоминают, что в последнее время подтопление населенных пунктов в республике наблюдалось в 2001, 2005, 2012 и 2013 годах. В зоны затопления в эти периоды попадали 17 населённых пунктов Алатырского, Батыревского, Цивильского, Яльчикского районов, города Алатыря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Чувашии подтопило несколько домов в Алатыре, критической отметки достигла вода в Цивиле и «создалась реальная угроза подтопления» города Цивильск. Весной 2012 года в зоне подтопления в Алатыре оказался 221 жилой дом в микрорайоне «Подгорье».

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