Дамаск, 13 марта, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в очередной раз обвинил страны Запада в прямой поддержке терроризма. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 13 марта, в развернутом комментарии представителям западных СМИ.

Kremlin.ru Башар Асад

«Если вы хотите поговорить о роли Европы или Запада, который возглавляют США, то единственная роль на сегодняшний день состоит в поддержке террористов», — сказал сирийский лидер.

Он подчеркнул, что Запад на самом деле не поддерживает политический процесс в Сирии, а только говорит об этом. Никакой реальной приверженности политическим действиям со стороны Запада до сих пор не последовало.

Напомним, после того, как Россия вступила в сирийскую войну осенью 2015 года, Москва не раз указывала, что Запад вообще не борется с терроризмом на Ближнем Востоке, а наоборот тщательно его взращивает и укрепляет.

Так называемая американская коалиция против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая начала борьбу с этой организацией почти на два года раньше России, за этот период вообще не добилась никаких результатов — территория ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неуклонно увеличивалась, а ряды террористов росли. И это при том, что американская армия обладает несопоставимой с террористами мощью.

Вместо этого, у террористов постоянно обнаруживалось американское оружие, боеприпасы, военная техника, средства связи и многое другое. Более того, американские военные инструкторы помогали организовать террористические отряды, которые наступали на сирийские правительственные силы.

Асад напомнил, что территория, подконтрольная ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стала уменьшаться только после того, как в борьбу с этой организацией вступила Россия.

Не забыл Асад и об Исламской Республике Иран, которая активно помогает Сирии в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тегеран всячески поддерживает политическое урегулирование в Сирии и бескомпромиссно борется с терроризмом, подчеркнул сирийский президент.