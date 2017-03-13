Радио REGNUM: второй выпуск за 13 марта
Москва, 13 марта, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Европейские политики признали санкции собственной ошибкой.
- Правительство одобрило включение части войск Южной Осетии в состав ВС РФ.
- «Русские способны на многое»: выборы в Британии будут охранять.
- Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами.
- В Госдуме призвали снести мавзолей Ленина.
- В Киеве российской участнице «Евровидения» посоветовали не поддерживать Крым и «агрессию РФ».