Москва, 13 марта, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Сговорчивый народ — очень удобный материал в руках властей, а семьи с детьми — особенно. Им можно пообещать поддержку и выплачивать ее удобными способами на протяжении нескольких лет, создавая иллюзию стабильности и благополучия. А можно указать на «внешний фон», «окружение», «конъюнктуру» и другие определения из политического словаря, прикрыться дефицитным бюджетом и придумать идею о замене материнского капитала «гибкими системами» поддержки семей. В повседневной российской реальности замена функционирующей программы аналогами — всегда плохой сигнал, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Карл Лемох. У люльки (Больное дитя)

«Обычно это означает, что в системе нет ресурсов, система требует финансирования, которое неоткуда взять. Можно сузить потоки выплачиваемой целевой поддержки, потянуть время, кивая на отладку нового алгоритма, и сэкономить бюджету пару-тройку миллиардов. Мы всегда идем по самому простому пути быстрой экономии, но никто никогда заранее не говорит о подводных камнях», — сказала Бодрова.

«Инициатива члена комитета Госдумы по социальной политике Сергея Вострецова (нет данных о семейном положении) и главы Национального родительского комитета Ирины Волынец (четверо детей) полностью укладывается в концепцию идеи сокращения нагрузки на российский бюджет. Суть состоит в замене единовременной выплаты в 453 026 рублей на 2017 год ежемесячными выплатами до достижения детьми 18-летнего возраста. Предполагается выплачивать 3 тыс. рублей на одного ребенка, 8 тыс. рублей за двоих, 15 тыс. рублей — за троих. Материнский капитал, по мнению авторов идеи, себя не оправдал, и его надо отменить», — пояснила эксперт.

«Все-таки иногда политикам жизненно необходимо возвращаться к реальности, — считает Бодрова. — В Казани (место рождения Ирины Волынец) маткапиталом можно погасить, например, до трети стоимости небольшой квартиры для увеличившейся семьи, и это большое подспорье. В Забайкальском крае, откуда родом Сергей Вострецов, эта сумма равна примерно половине стоимости неплохой квартиры для молодой семьи. Да, остальное бременем ипотеки ляжет на плечи родителей, но у их детей уже есть жилье. 8 тыс. рублей ежемесячной выплаты на детей не позволят рассчитывать на расширение жилплощади, как ни крути».

«Материнский капитал — это практически единственная жизнеспособная инициатива российских властей в социальной сфере за последние много лет, она работает и позволяет улучшить повседневную жизнь родителей с маленькими детьми: оптимизировать, расширить, сделать комфортнее и удобнее. То, что работает, нельзя просто так закрыть», — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами