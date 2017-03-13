Ульяновск, 13 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Работники Новоульяновского шиферного завода требуют своевременной выплаты заработной палаты и создания нормальных условий для работы. Как сообщили ИА REGNUM в региональной Федерации профсоюзов, в коллективном обращении, под которым подписались 55 работников, сообщается, что заводчане трудятся в недопустимых санитарных условиях. В производственных помещениях температура воздуха не превышает 1−2 градуса. При этом работодатель еще и нарушает сроки выплаты зарплаты.

Profsoyuz73.ru Работники Новоульяновского шиферного завода требуют соблюдения своих прав

По данным профсоюза, руководство завода в конце 2016 года приняло решение о приостановлении деятельности с 1 апреля 2017 года на неопределенный срок. Период с февраля по март 2017 года был объявлен временем простоя.

В настоящее время из 104 заводчан уже высвобождены более 60 человек. Треть работников, попавших под сокращение, трудоустроена, еще 40 граждан написали заявление по соглашению сторон с выплатой одного-двух окладов.

Между тем 16 февраля на заводе было объявлено об окончании временного простоя в связи с необходимостью уборки территории от мусора, а также разборки и консервации оборудования.

Около 40 работников были вызваны из простоя для выполнения работ, не соответствующих их должностным обязанностям. Однако работодатель обязан уведомить работников об изменении условий труда за два месяца, оформить новые трудовые договоры, считают в профсоюзе.

Данные меры предприняты не были, тем самым руководство завода допустило нарушение трудового законодательства. В результате специалисты Федерации профсоюзов выехали на предприятие для оценки ситуации и направили обращение в областную государственную инспекцию труда с просьбой провести внеплановую выездную проверку.

Результаты проверки подтвердили факты нарушения трудового законодательства работодателем.

В ходе встречи с представителями профсоюза работники шиферного завода сообщили, что работодатель оказывал на них моральное и психологическое давление. Несколько человек потеряли право на оформление досрочной пенсии, согласившись на увольнение по соглашению сторон. По итогам совещания принято решение запустить судебный процесс по признанию недействительными заявлений, написанных под давлением руководства предприятия.

В то же время исполняющий обязанности генерального директора ООО «Новоульяновский шиферный завод» Юрий Курбасов сообщил, что возможности улучшить условия труда невозможно.

В ближайшее время состоится повторная встреча с руководством Новоульяновского шиферного завода по вопросам нарушения трудового законодательства и высвобождения работников.